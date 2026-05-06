無料で楽しめる箱根のツツジ園は今まさに見ごろ。【小田急 山のホテル】では眺望抜群のカフェもおすすめ
芦ノ湖畔を見下ろす高台に立つ【小田急 山のホテル】では『つつじ・しゃくなげフェア 2026』を5月中旬まで開催中。宿泊ゲスト以外でも無料で楽しめます。庭園には3,000株のツツジと300株のシャクナゲが見ごろを迎え、天候がよければ富士山とともに絶景を楽しめます。
｜箱根神社のお隣にあるホテル
【小田急 山のホテル】の敷地は、明治44年（1911年）に建てられた三菱財閥の岩粼小彌太男爵の別邸跡地。ツツジは数株を合わせて丸く刈り込んだ “玉仕立て” で、別邸時代から100年を超える姿を今も目にできる庭園です。昭和23年（1948年）にはホテルとして開業。古い歴史と物語のあるリゾートホテルです。
▲芦ノ湖畔に立つホテル
現在の建物は1978年（昭和53年）5月に営業開始。色とりどりのツツジに白い壁と赤い屋根が映える姿です。箱根海賊船が出航する元箱根港からはホテルの送迎バスを利用して5分ほど。駐車場は大型バスを除き無料です。湖に向いた鳥居が有名な箱根神社の隣りにあるので、一緒に巡ると便利です。
▲100年前の面影を残す庭園
空気の澄んだ日は富士山まで見渡せます。特に庭園はツツジが富士山へ向けて緩やかな斜面を駆け上がるように作庭。富士山とツツジのツーショットが撮影できる稀有な庭です。
｜珍しいツツジも咲く貴重な庭園
庭園には実に84品種ものツツジが植えられ、希少品種が見られるのも魅力です。
▲希少品種「手牡丹」と「鳳凰殿」
希少品種のひとつ「手牡丹（てぼたん）」はバラの花を思わせる紅紫色の八重咲で、庭園ではこのひと株だけが見られます。いっぽうの「鳳凰殿」も歴史の古い庭園でまれに栽培される珍しいお花です。
▲珍しい「白万葉」とツツジらしくない「花車」
「白万葉（しろまんよう）」は白い大きな花を咲かせる希少品種。「花車（はなぐるま）」は希少品種ではありませんが、花びらが細く尖った形をしていて、赤紫の濃いブロッチ（斑点）が特長の華やかなお花です。
｜庭園散策の合間にカフェタイム
ホテルの1階にある「ラウンジ・バー」では、カフェやスイーツ、軽食を用意。タイミングがよければツツジが咲く庭園や富士山を眺められる窓際席に座れます。17時からは雰囲気のあるバータイムを楽しめます。
▲ラウンジ・バーの窓際席
天気のいい日はラウンジ・バーのテラス席がおすすめ。庭園はもちろん木立の間から芦ノ湖が見えるほか、愛犬の同伴も可能です。
▲「ジャルダン 〜Jardin〜」単品￥1,000、ドリンクセット￥1,950
ラウンジ・バーではケーキやドリンクを用意。なかでもツツジの庭園をモチーフにした「ジャルダン 〜Jardin〜」がおすすめ。グラスの中にマスカルポーネクリームを重ねて地層を表現。緑色の抹茶のクランチは芝生、赤いチュイルはツツジをイメージしています。まろやかでコクのあるマスカルポーネクリームとフルーティなイチゴの甘酸っぱさが旅の想い出に残ります。
｜芦ノ湖の風景を満喫できるカフェ
特にホテルのゲート前にある湖畔の「フラワーカフェ サロン・ド・テ ロザージュ」では非日常の景色に出会えます。店内の窓際やテラス席は、芦ノ湖を間近に見ながらカフェを楽しめる特等席。テイクアウトもできるので、ワンハンドスイーツやドリンクを山のホテルの庭園内でも楽しめます。
▲カフェは2026年4月16日にリニューアルしたばかり
目の前を通りすぎていく箱根海賊船を眺めながらカフェタイムを楽しめるのは贅沢なひととき。2階は愛犬同伴も可能です。
▲「HAKONE ミルサンド」各￥1,450
お店のシグネチャースイーツが、注文ごとにパティシエが作るミルフィーユ風の「HAKONE ミルサンド」。サクサクのパイにたっぷりのフルーツとクリームをサンドしたテイクアウトもできるワンハンドスイーツです。味はりんご、いちご、りんごといちごのハーフ＆ハーフの3種類。エディブルフラワーを飾ったハートマークも高ポイントです！
▲オリジナルドリンク 各￥860
ミルクベースのドリンクに濃厚なクリームやエディブルフラワーを飾った華やかなドリンクです。いちご味の「ローズ･スリジェ」とカフェモカ味の「ブラン･テュリップ」にくわえ、「ヴェール･ロザージュ」は抹茶のほのかな渋味がさっぱりと後を引く優しい味でした。
｜小田急 山のホテルの上質な時間
赤い屋根をいただく姿はリゾートホテルの王道とも言えるスタイル。全ての客室は芦ノ湖に向いていて、館内には自家源泉を引く大浴場を備えます。フレンチレストランの「ヴェル・ボワ」と日本料理の「つつじの茶屋」では朝食とランチ、ディナーを用意します。
4階に一部屋だけある客室「富士山ビューデラックスツイン」
広い窓が富士山に向いていて、空気の澄んだ日や晴れた日の早朝などは部屋から富士山が見られます。
入場無料で楽しめる箱根【小田急 山のホテル】の『つつじ・しゃくなげフェア 2026』。今年の見ごろは5月10日ごろまで。シャクナゲ園や6月のアジサイ、6月と10月に見ごろを迎えるローズガーデンなど、時期や季節を変えて訪ねることも。花々に彩られた箱根の休日を楽しんでみてくださいね。＜text＆photo：湯川カオル子 山のホテル https://www.hakone-hoteldeyama.jp/＞