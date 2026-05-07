「俺と付きあいたいとか思ってる？」気になる彼が初デート中、手を繋いできて...浮かれる主人公に【まさかの悲劇】が！？

読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！今回は、恋多き友人の衝撃の体験談です。まるで映画のようなロマンチックな出会いから一転してしまった、恐ろしい恋愛トラブルに、背筋が凍ります……！

ある日、恋多き友人から「運命の人に出会ったかもしれない！」と興奮気味の連絡がありました。

普段は恋愛話に勢いのある彼女でしたが、その日はどこか本気モード。私は驚きながらも、じっくり話を聞くことにしました。

彼女によると、その男性とは驚くほど価値観があい、一緒にいるだけで自然体でいられるのだとか。まるで恋愛映画のヒロインになったような気分で、毎日が幸せだとうれしそうに語っていました。

あまりにも順調すぎる展開に、私は内心「ちょっと出来すぎじゃない？」と思いつつも、幸せそうな彼女を見ると水を差すこともできませんでした。

そこまで夢中になれる相手なら、きっと素敵な人なのだろう――。私は彼女の新しい恋を静かに応援していました。