「俺と付きあいたいとか思ってる？」気になる彼が初デート中、手を繋いできて...浮かれる主人公に【まさかの悲劇】が！？
読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！今回は、恋多き友人の衝撃の体験談です。まるで映画のようなロマンチックな出会いから一転してしまった、恐ろしい恋愛トラブルに、背筋が凍ります……！
恋多き友人が見つけた“運命の人”
ある日、恋多き友人から「運命の人に出会ったかもしれない！」と興奮気味の連絡がありました。
普段は恋愛話に勢いのある彼女でしたが、その日はどこか本気モード。私は驚きながらも、じっくり話を聞くことにしました。
彼女によると、その男性とは驚くほど価値観があい、一緒にいるだけで自然体でいられるのだとか。まるで恋愛映画のヒロインになったような気分で、毎日が幸せだとうれしそうに語っていました。
あまりにも順調すぎる展開に、私は内心「ちょっと出来すぎじゃない？」と思いつつも、幸せそうな彼女を見ると水を差すこともできませんでした。
そこまで夢中になれる相手なら、きっと素敵な人なのだろう――。私は彼女の新しい恋を静かに応援していました。
初デートで急展開♡ 手を繋いだ彼の衝撃発言とは...？
初デートは終始いい雰囲気で進み、夜になって2人で並んで歩いていたときのこと。突然、彼がそっと彼女の手に触れ、そのまま自然に手を繋いできたのだとか。
友人の胸が高鳴った、まさにその瞬間でした。彼はふっと笑いながら、こう言ったそうです。
「もしかして俺と付きあいたいとか思ってる？」
あまりにも予想外の言葉に、友人は一瞬耳を疑いました。さっきまでのロマンチックな空気は一気に凍りつき、頭が真っ白になってなにも言い返せなかったといいます。
夢みたいだった時間は、そのひと言で突然終わりを迎えました。
そしてこのあと、彼の発言の真意が明らかになります…！
原案：Ray WEB編集部
ライター Ray WEB編集部