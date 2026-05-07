「え？」クラスの人気者男子が「No.1キャバ嬢」に…流されやすい26歳女性が知った隠された正体【作者に聞く】
【漫画】本編を読む／全80ページ
誰にでも初めての恋の思い出はある。高校時代、クラスの中心で目立つ存在だった彼。女子グループにいじめられていた主人公をかばってくれた憧れの存在だった。それから歳月は流れ、26歳になった主人公は新しい恋をするどころか、立派な貧困女子になっていた。生活費の足しにと仕事後に働けるキャバ嬢の募集に応募。その体験入店初日に、なんと初恋の彼と再会を果たす。場所は開店準備中のキャバクラ店内。ドレスを着てNo.1キャバ嬢となっていたのは、紛れもなく初恋の相手だった。
『初恋男子がNo.1〇〇になっていた話』は、恋をする余裕もなく明日の生活にも困る26歳の貧困女子が主人公だ。学生時代から「何を聞いても同じ返事」「自分の意見がない」と陰口を叩かれていた性格は、大人になっても変わっていない。
そんな彼女が足を踏み入れた夜の世界で出会ったのが、「てっ、寺島悠司くん!?」と思わず本名を叫んでしまった相手。しかし、「…フルネームで呼ぶなよ」と返してきたNo.1キャバ嬢の正体は、初恋男子本人だった。
彼は手術を受けて戸籍も変え、「セイラ」という源氏名で新たな人生を踏み出していた。昔の名前を呼んだことをひたすら謝る主人公に、セイラは「なんで謝るの？秘密にしてって強要してるのはこっちじゃん」と笑う。そして「そんなんでキャバやってけんの？強くなんな」と励ます中身は昔のまま。主人公は再び胸をときめかせ、セイラとの再会によって徐々に価値観を変えていく。
■性別にとらわれず築かれる人間関係
全80ページに及ぶ本作について、作者の國里さんは「性別にとらわれずに人間関係を築く話を描きたかった」と語る。「最初は異性として好きだった人が、再会したら同性に変わっていた」という設定や、きれいなお姉さんを描きたいという願望からキャバ嬢という舞台が生まれたという。
流されやすい性格の主人公については、「気弱な人が、自分の大切な人に関してだけは強い意思を持てたら、かっこよく見えると思い、少しうじうじした性格にした」と明かす。また、セイラが過去への葛藤を口にするシーンについては、「気が強い反面、かつては本当の自分を抑えていた部分がある。主人公との共通点があり、気持ちが通じやすいと思った」と振り返る。
自立した人間へと成長し、互いに依存しない信頼関係を築いていく2人の姿が本作の大きな見どころだ。國里さんの過去作品はpixivなどで読めるので、ぜひ覗いてみてほしい。
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