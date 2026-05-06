「BBQを予定していたのに雨予報…」「夏のBBQ、暑すぎて途中で疲れてしまう…」

アウトドア好きなら、一度はそんな経験があるのではないでしょうか。

そんなBBQあるあるを解消してくれる嬉しいプランが、知多半島で人気のアウトドアスポット『ウッドデザインパーク野間』に登場。

新たにスタートしたのは屋外BBQスペースに加えて、冷暖房付きトレーラーハウスを利用できる滞在型BBQプラン。

梅雨シーズンや猛暑日でも快適に過ごせる、新しいアウトドア体験として注目です！

梅雨でも猛暑でも

快適に過ごせる新提案

『ウッドデザインパーク野間』は名古屋の中心部から知多半島道路と南知多道路を経由して1時間ほど。

週末を利用して気軽に行ける場所にありながら、開放感抜群な海沿いのロケーションでBBQを満喫できる人気スポットです。

今回の新プランでは、BBQスペースのすぐ隣に専用トレーラーハウスを設置。

屋外で食材を焼きながら、暑くなったら室内でひと休み、急な雨が降ってもそのまま快適に過ごせるという、これまでにないスタイルが魅力です。

特にこれから迎える梅雨シーズンは、天候による予定変更が悩みの種。

でも『ウッドデザインパーク野間』なら、雨だから中止にしようか悩むのではなく、雨でも関係なく楽しめるのがポイントです。

さらに真夏は、エアコンの効いた室内へ移動しながら無理なく過ごせるので、長時間のBBQでも快適！

アウトドアビギナーや暑さが苦手な人にもぴったりです。

カップルにもグループにも

焼くだけじゃない過ごし方

単なるBBQ場だけでは終わらないところもGOOD！

トレーラーハウス内にはトランプやオセロなどのゲームも用意されていて、食後の時間までしっかり楽しめます。

グループでワイワイ盛り上がる休日はもちろん、パートナーとのんびり過ごすデート利用にもお勧めです。

さらに休日限定のナイトBBQは、夕暮れから夜景へ移り変わる時間帯で、写真を撮ったり、海辺の風景を眺めながら会話を楽しんだり、特別なひとときを過ごせます。

BBQ＝暑さとの戦い⁉というイメージを変えてくれる、くつろぐためのアウトドアとしても人気を集めそうですね。

手ぶらでも持ち込みでもOK

自由度の高さも嬉しい！

利用スタイルを自由に選べるのも、『ウッドデザインパーク野間』の嬉しいポイントです。

好きな食材を持ち寄ってオリジナルBBQを楽しめるほか、準備不要の手ぶらプランにも対応しています。

「映える海鮮BBQを堪能したい」「推しグルメを持ち寄ってパーティ気分を」など、メンバーやシーンに合わせて楽しみ方は自由自在です！

期間限定キャンペーンで

5/9～7/17は5,000円オフ！

さらに嬉しい5月9日(土)からは、期間限定キャンペーンも実施します。

通常15,000円のトレーラーハウス利用料金が5月9日(土)～7月17日(金)まで10,000円で利用できます(別途施設利用料として大人1名3,000円かかります)。

外で焼いて中でくつろぐ

新しい知多半島BBQへ！

アウトドアの開放感は好きだけど、天気や暑さがネックになる…そんな人にこそぜひチェックしてほしい『ウッドデザインパーク野間』の新しいBBQスタイル。

外で楽しむ高揚感と、室内で過ごす快適さ。その両方を叶えてくれるからこそ、梅雨から夏にかけての休日候補としてぜひチェックを！

海辺デートも週末レジャーも、今夏のBBQは、快適に楽しむを基準に選んでみては？

店舗名：ウッドデザインパーク野間

住所：愛知県知多郡美浜町小野浦二ツ廻間35-4

電話番号：080-3610-8084

営業時間：11:00～14:00、15:00～18:00、(土日祝)18:30～21:00

定休日：火曜

公式サイト：https://wood-designpark.jp/noma/