レイズ戦

米大リーグ・ブルージェイズの岡本和真内野手が5日（日本時間6日）、敵地レイズ戦に「3番・三塁」で先発出場。初回に今季10号ソロを放った。これで直近5戦5発の量産態勢。3-4で敗れたものの、好調を維持している。守備でも華麗な動きを披露。思わぬ光景にファンは一瞬驚いたようだ。

5回1死一塁、左打者アランダが逆方向へライナーを放った時だ。

ブルージェイズ守備陣は極端なシフトを敷いており、三塁手の岡本はショートの定位置付近にいた。そこにライナーが飛び、打球に飛びつく。1つアウトを取ると、素早く一塁へ送球してゲッツーに仕留めた。

一見、岡本がショートを守り、好守を見せたかと錯覚するファンも続出。X上では「メジャー行ったらショートもやるんか！と思ったら」「ショートになったのかと思う守備シフトですね笑」「もはやショートで草」「いつの間にショートに転向してたの？？」「これはショートもできるのでは？と思わせるプレー」「アメリカならではのショート岡本w」「すごいシフトだな」「これは高校時代ショートストップ岡本和真」などと反響が集まっていた。

MLBならではの大胆なシフトがSNS上で拡散されていた。ブルージェイズ地元局「スポーツネット」の放送席でも「ライナーがオカモトヘ！ ゲッツーを奪った！」「なんてプレーだ！」などと驚きの声をあげていた。



（THE ANSWER編集部）