元ＡＫＢ４８でタレントの仁藤萌乃（３３）が５日、インスタグラムを更新。結婚したことを発表した。

この日は花束を持ってほほえむ自身の写真を投稿し「私事で恐縮ではございますが、この度、結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と発表。続けて「お相手はとても優しく、一緒にいると安心できる大切な存在です」と明かし「そして、こんなにもご機嫌で 愉快な自分がいたんだと驚くほど 笑顔あふれる日々を過ごしています」と近況をつづった。

また「こうして今の自分があるのも、皆さまのおかげだと感じています。本当にありがとうございます」と感謝した上で「これからも変わらず、ひとつひとつのお仕事に丁寧に向き合ってまいります。今後とも、温かく見守ってくださると嬉しいです」と呼びかけた。

仁藤は２００８年にＡＫＢ４８の５期生としてデビュー。１３年４月に卒業した。１９年３月末をもって所属事務所との契約を終了し、芸能界を引退。２３年８月にアイドルグループ「ａｌｍａ」に新メンバーとして加入し、芸能界に復帰。同年１０月に脱退した。