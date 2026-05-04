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RenSoxが「【MLB研究】なぜ大谷翔平は2番から1番になったのか？/2番最強打者論の今」を公開した。動画では、かつてのMLBや日本野球で定石とされた「1番出塁、2番バント」という戦術がどのように変わり、現代のMLBで「2番最強打者論」や大谷翔平に代表される「1番最強打者論」が主流となったのかを解説している。



かつての野球界では、「目の前の1点」を確実に取るためにバントでランナーを進める戦術が重宝されていた。しかし、2006年に出版されたセイバーメトリクスの先駆け本『The Book』を機に、打順への捉え方は大きく変化した。RenSoxは、「野球は27個のアウトで試合が終わるゲーム」であり、バントによる自らのアウト増加は「総得点の最大化を損なう」と指摘する。状況別得点期待値（RE24）が示す通り、ノーアウト一塁でバントをしてワンアウト二塁にすると、かえって得点期待値は下がるのだ。



こうしたデータを重視した球団がマイク・トラウトらを2番に配置して成功を収めたことで、「2番最強打者論」は定着した。RenSoxは、最適化された打順において「3番は5番手打者」であると解説し、その理由を2つ挙げている。1つ目は、打順が1つ下がるごとに年間約18打席減少するため、最強打者は上位に置くべきだという点。2つ目は、3番打者が、ツーアウトでランナーなしという得点期待値の低い状況で打席に立つ確率が高いためである。



さらに現代のMLBは、ネクストフェーズである「1番最強打者論」へと移行しつつある。大谷翔平らが1番に座る背景には、さらなる「打席数の最大化」に加え、ナ・リーグのDH制導入による下位打線の出塁率向上、そして初回先頭打者ホームランがもたらす「先制パンチの圧倒的価値」がある。



RenSoxは、現代の打順戦略の根底にあるのは「アウトの価値の再定義と確率論に基づくリソースの最大化」だと定義した。かつての常識を覆すデータ野球の進化を知ることで、MLBの試合観戦がさらに奥深い視点で楽しめるだろう。