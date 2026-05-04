オルフェス×ディズニー限定登場♡愛らしさ満点シートマスクをチェック

毎日のスキンケア時間をもっと楽しく、ときめくひとときに変えてくれる限定アイテムが登場♡実力派スキンケアブランド「オルフェス」から、ディズニー作品で愛されるイヌネコキャラクターたちをあしらった特別デザインのシートマスクが数量限定で発売されます。見た目の可愛さはもちろん、美容成分にもこだわった実力派。おうち美容時間を華やかに彩ってくれる注目アイテムです。

愛らしい限定デザインに心ときめく♡

Ⓒ Disney

今回発売されるのは、「Silky Mask Cats & Dogs design」。

『おしゃれキャット』のマリー、『わんわん物語』のレディ＆トランプ、『シンデレラ』のルシファー、『ピーター・パン』のナナなど、ディズニー作品で人気のイヌネコたちが作品の垣根を超えて大集合。

小窓から覗くグーフィーや、自由気ままに過ごすキャラクターたちの姿が描かれ、パッケージを見るたび気分まで明るくなりそう♪表面だけでなく裏面にもキャラクターがデザインされ、細部まで楽しめる仕様です。

Silky Mask Cats & Dogs design



Ⓒ Disney

価格：1,650円（税込）

容量：6枚入り（30mL／1枚）

発売日：2026年4月24日

販売場所：全国のドラッグストア／バラエティショップ（一部店舗除く）／公式オンラインストア／各ECモール

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可愛いだけじゃない実力派美容成分

中身にもこだわり、美容好きから注目されるPDRN※1を配合。さらにパンテノール※2、5種のペプチド※3も加え、乾燥しやすい肌をしっとり整え、ハリ感のあるしなやかな肌へ導きます。

シートには極細糸を使用したやわらかなガーゼ素材を採用。美容液1本分をたっぷり含み、肌へ隙間なく密着します。最後まで乾きにくい設計で、じっくりうるおいケアできるのも嬉しいポイントです。

※1 ＤＮＡ－Ｎａ（整肌成分）

※2 パンテノール（整肌成分）

※3 トリペプチド－１銅、アセチルヘキサペプチド－８、オリゴペプチド－３２、オリゴペプチド－２９、パルミトイルペンタペプチド－４（すべて保湿成分）

シリーズ第1弾も話題に

Ⓒ Disney

同ラインナップ第1弾として、2026年1月20日に発売された「Princess Glow Mask」も人気を集めました。

ディズニープリンセスを幻想的に描いたパッケージで、透明感※7のある肌印象へ導く仕様。今回のCats & Dogs designも話題になりそうです。

※4 整肌成分

※5 整肌成分

※6 マデカッソシド（整肌成分）

※7 うるおいによる

限定デザインは早めのチェックを

可愛さと本格スキンケアを両立した、オルフェスならではのディズニー限定マスク。眺めるたび癒され、使うたびうるおいに満たされる特別な一品です。

自分へのご褒美にはもちろん、ディズニー好きな友人へのギフトにもぴったり。数量限定発売なので、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてください♡