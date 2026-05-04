【FLO】こどもの日限定。かわいすぎるスイーツ3選！シマエナガが主役

2026年のこどもの日に向けて、フロプレステージュ（FLO）から期間限定スイーツが登場しています。見た目も楽しい華やかなラインアップがそろっていますよ。

2026年5月2日からの限定販売で、家族のお祝いシーンを彩る特別感たっぷりのスイーツばかりです。

つぶらな瞳がかわいすぎる...

●こどもの日 シマエナガのチーズタルト（2473円）

人気のチーズタルトに、シマエナガのケーキを丸ごと乗せた2段仕立ての贅沢スイーツ。さらに周りにはフルーツが彩りよくトッピングされていて、テーブルが一気に華やかになります。

ボリューム感もあり、家族みんなでシェアするのにぴったり。お祝いのメインにしたいならこれ一択の存在感です。

●こどもの日 フルーツロールケーキ（1933円）

しっとりなめらかなスポンジで、苺・オレンジ・キウイ・黄桃を巻き込んだ王道ロール。最大の特徴は、こいのぼりデザインのラッピング。箱から出すだけで一気に季節感が出ます。

青とピンクの2色のラッピングを展開。準備の手間なくイベント感を演出できるので、忙しい家庭にも嬉しい一品です。

●こどもの日 シマエナガのケーキ（691円）

ころんとしたフォルムがたまらない、ひとり用サイズのシマエナガケーキ。白いスポンジでいちごジュレをサンドし、表面はもこもこ食感のスポンジクラムで仕上げています。

さらに、こどもの日限定で兜姿になっているのがポイント。写真映えも抜群で、子どもが喜ぶこと間違いなしです。

かわいさ重視派は見逃せないケーキばかり。映えとおいしさを兼ね備えたFLOのケーキをぜひゲットしてみて。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部