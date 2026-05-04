サクサク、ジューシー！基本の油淋鶏（ユーリンチー）黄金比率の絶品だれレシピ
なんとなーく味つけして、おいしかったりイマイチだったり。そんな人にオレぺから提案したいのが、いつでも100％味つけに成功する魔法の配合！ 名づけて「味つけ黄金比率」。量りやすく、覚えやすいよう、できるかぎりシンプルな配合に。試作を重ねたオレぺの自信作なんです。今回は、肉汁たっぷりの「油淋鶏(ユーリンチー)」をご紹介します。
たとえば、「油淋鶏（ユーリンチー）」の味つけなら。
ねぎ甘酢だれの黄金比率
甘みがしっかりきいた甘酢しょうゆ味。酸味がまろやかなので、大人にも子どもにも好まれます。薬味の食感を残したければ、かける直前に混ぜても。
揚げものにもさっぱり系にも幅広く使える万能だれ。蒸し鶏、ゆで豚などにかけてもよく合います。トマト、きゅうり、ゆでもやしなどにかけてサラダにも。
黄金比率の
油淋鶏（ユーリンチー）
鶏もも肉をまるごと揚げるから、肉汁たっぷり！ 刻みねぎやしょうがをどっさり混ぜた甘酸っぱいたれと最高の相性です。
材料 （2人分）鶏もも肉（大） 1枚（約300g）〈ねぎ甘酢だれ〉・ねぎ 1/4本・しょうが 1/2かけ・砂糖 大さじ1・酢 大さじ1・しょうゆ 大さじ1・ごま油 小さじ1酒 大さじ2 塩 小さじ1/4片栗粉 適宜サラダ油 適宜レタスの細切り 適宜
下準備
・しょうがは皮をむき、ねぎとともにみじん切りにする。ねぎ甘酢だれの調味料を混ぜ、ねぎ、しょうがを加えてさっと混ぜる。
作り方
鶏肉は余分な脂肪を取り、身の厚い部分に切り目を入れて開き、厚みを均一にする。こうすることで火の通りがよくなり、まるごと揚げても中まできちんと火が通る。
鶏肉をバットに入れ、酒、塩をふる。全体によくもみ込み、そのまま室温に15分ほど置く。肉の汁けをきり、片栗粉適宜をまぶす。身を平らにして皮をのばしながら、たっぷりとまぶすようにする。
フライパンにサラダ油を高さ2cmくらいまで入れ、低めの中温（170℃。乾いた菜箸の先を底に当てると、細かい泡がシュワシュワッとまっすぐ出る程度）に熱する。鶏肉を皮を下にしてそっと油に入れ、そのまま3分ほど揚げる。ころもの表面が固まるまでは、はがれやすいのでさわらない。
ころもが固まり、薄く色づいたら上下を返す。ときどき返しながら3分ほど揚げ、強火にしてさらに1分ほど揚げて、油をきる。器にレタスを広げ、鶏肉を食べやすく切ってのせ、〈ねぎ甘酢だれ〉をかける。
POINT!
油淋鶏の魅力はサクサクのころも。固まらないうちに返すと、はがれてしまうので注意。また、最後に強火にすると余分な水分が抜け、香ばしさがアップします！
（1人分446kcal、塩分2.2g）
【編集部試作メモ】じつはこれ、悩みに悩んだ比率。砂糖を小さじ1にしたすっきり甘酢もおいしいんです〜。お好みでどうぞ♪（編集F）
ねぎ甘酢だれでアレンジレシピ
『ひと口油淋鶏』
同じたれでちょっとアレンジ！肉を小ぶりに切れば、揚げ時間を時短できます。トマトを合わせてさっぱりと。
材料 （2人分）鶏もも肉（大） 1枚（約300g）ミニトマト 6個ねぎのせん切り 適宜ねぎ甘酢だれ（上記参照） 全量酒 大さじ2 塩 小さじ1/4片栗粉 適宜サラダ油 適宜
作り方
ミニトマトはへたを取り、半分に切る。ねぎは水にさらし、パリッとしたら水けをきる。鶏肉は余分な脂肪を取り、10等分に切る。
上記レシピ「油淋鶏」の下準備、上記の作り方（2）〜（4）を参照し、同様にする。ただし、皮を下にして鶏肉を油に入れたら、ときどき返しながら4分ほど揚げ、さらに強火で1分ほど揚げる。ミニトマトとともに盛り、たれをかけてねぎを添える。
（1人分458kcal、塩分2.2g）
カルボナーラ、ペペロンチーノ
などのパスタや、
チヂミ、キッシュなどの
生地にも「黄金比率」が！
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料理/市瀬悦子 撮影/郄杉 純 スタイリング/浜田恵子