サクサク、ジューシー！基本の油淋鶏（ユーリンチー）黄金比率の絶品だれレシピ

4返しながら揚げ、仕上げる

ころもが固まり、薄く色づいたら上下を返す。ときどき返しながら3分ほど揚げ、強火にしてさらに1分ほど揚げて、油をきる。器にレタスを広げ、鶏肉を食べやすく切ってのせ、〈ねぎ甘酢だれ〉をかける。

POINT!

油淋鶏の魅力はサクサクのころも。固まらないうちに返すと、はがれてしまうので注意。また、最後に強火にすると余分な水分が抜け、香ばしさがアップします！

（1人分446kcal、塩分2.2g）



【編集部試作メモ】じつはこれ、悩みに悩んだ比率。砂糖を小さじ1にしたすっきり甘酢もおいしいんです〜。お好みでどうぞ♪（編集F）