エールディヴィジ 25/26の第32節 フォルトゥナ・シッタルトとフェイエノールトの試合が、5月3日21:30にフォルトゥナ・シッタート・スタディオンにて行われた。

フォルトゥナ・シッタルトはカイ・シールハイス（FW）、ランス・デュイベスティン（MF）、モハメッド・イハッタレン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフェイエノールトは上田 綺世（FW）、渡辺 剛（DF）、トビアス・ファンデンエルシャウト（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

51分に試合が動く。フォルトゥナ・シッタルトのディミトリス・リムニオス（MF）のアシストからカイ・シールハイス（FW）がヘディングシュートを決めてフォルトゥナ・シッタルトが先制。

67分、フェイエノールトは同時に3人を交代。ゲルノト・トラウナー（DF）、タイス・クラーイエベルト（MF）、トビアス・ファンデンエルシャウト（MF）に代わりジェレマイア・シンジュステ（DF）、ヒバイロ・レアト（DF）、ガウスー・ディアラ（MF）がピッチに入る。

70分、フォルトゥナ・シッタルトは同時に2人を交代。ディミトリス・リムニオス（MF）、モハメッド・イハッタレン（FW）に代わりクリストファー・ペテルソン（FW）、ポール・グラドン（FW）がピッチに入る。

77分、フォルトゥナ・シッタルトが選手交代を行う。カイ・シールハイス（FW）からヤシン・オウキリ（MF）に交代した。

81分にフォルトゥナ・シッタルトのポール・グラドン（FW）にレッドカードが出され退場してしまう。

82分、フェイエノールトが選手交代を行う。マッツ・デイル（DF）からカスパー・テンシュテット（FW）に交代した。

84分フェイエノールトが同点に追いつく。渡辺 剛（DF）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

さらに90分フェイエノールトが逆転。ウサマ・タルガリン（MF）のアシストからヒバイロ・レアト（DF）がゴールを決めて1-2と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。1-2で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、フェイエノールトが1-2で勝利した。

なお、フェイエノールトに所属する上田 綺世（FW）はフル出場した。90+6分にイエローカードを受けている。渡辺 剛（DF）はフル出場した。84分にゴールを決めた。

2026-05-03 23:40:31 更新