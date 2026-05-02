ホテルニューオータニ（東京）母の日限定♡薔薇咲くクッキー缶ギフト

母の日のギフトに、今年は“記憶に残る美しさ”を添えてみませんか♡ホテルニューオータニ（東京）の「パティスリーSATSUKI」から、赤薔薇をテーマにした華やかなクッキー缶が登場。見た瞬間に心がときめくビジュアルと、繊細な味わいが魅力の特別な一品です。大切なお母さんへ、感謝の気持ちを上品に伝えられるギフトとして注目です♪

薔薇が咲く華やかなクッキー缶

価格：7,500円（税込）

『SATSUKIチョコレート＆クッキー～母の日～』は、鮮やかなオータニブルーの缶を開けると、真っ赤なローズメレンゲが広がる美しい仕上がり。

中央には“ありがとう”の想いを伝えるメッセージクッキーが添えられています。

内容は、抹茶クッキー、ホワイトチョコレートコーティングメレンゲ、バニラクッキー、パルメザンチーズクッキー、アールグレイクッキー、チョコパイ、ローズメレンゲ、ミントメレンゲ、バニラメレンゲの9種のクッキーに加え、オランジェットノワール、フロランタンオレ、フロランタンノワール、アマンドオレ、アマンドノワールの5種のチョコレートを詰め合わせた贅沢な内容です。

サイズ：1箱（M）（縦127mm×横175mm×高さ55mm）

販売期間：2026年5月1日（金）～10日（日）

HAUTE COUTURE CAFE表参道店で堪能♡藤の花に包まれる幻想アフタヌーンティー

秘密の庭園と楽しむ特別体験

レッドローズガーデン入場券付「SATSUKIチョコレート＆クッキー」

価格：8,700円（税込）

同時に登場するのが、約3万輪の赤薔薇が咲き誇る「Red Rose Garden」の入場券付きプラン。

英国王室御用達ブランドを手掛けたフローラルデコレーター、ケネス・ターナー氏がデザインした庭園は、約2,500㎡に広がる幻想的な空間です。

通常は限られた期間のみ公開される“秘密の庭園”で、母の日の思い出を一緒に過ごせるのも魅力。

期間：2026年4月25日（土）～5月31日（日）

期間限定のローズバージョンも

母の日期間以外には、『SATSUKIチョコレート＆クッキー～ローズ～』として登場。華やかなローズメレンゲや焼き菓子、チョコレートはそのままに、中央にはやさしい甘さのバニラクッキーを配置。

季節を問わず楽しめる仕様になっています。

販売は2026年4月25日（土）～4月30日（木）、5月11日（月）～31日（日）の期間限定です。

心に残る母の日ギフトを♡

見て美しく、味わって幸せになれるホテルニューオータニ（東京）の特別なスイーツは、今年の母の日をより印象的に彩ってくれます。赤薔薇の庭園とともに楽しめば、忘れられないひとときに♡

大切な人へ感謝を伝える贈り物として、上質で華やかなギフトを選んでみてはいかがでしょうか♪