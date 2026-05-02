【銀座コージーコーナー】お値段そのままで20％増量！GWに「大きなエクレア（モカ）」を販売

銀座コージーコーナーは、2026年5月2日から7日まで、全国の生ケーキ取扱店で「エクレア（モカ）」をボリュームアップして販売します。

「コージーコーナー従業員おすすめ！第2回 隠れ推しスイーツ総選挙」で栄えある第1位に選ばれたスイーツです。

コーヒー風味のチョコがたっぷり

昨年11月に実施された「コージーコーナー従業員おすすめ！第2回 隠れ推しスイーツ総選挙」は、ユーザー投票で第1位に選ばれた商品がボリュームアップして商品化されるというオンライン投票イベントです。

5月2日から7日までの期間限定で、通常の「エクレア（モカ）」と比較して総重量を20％増量した「大きなエクレア（モカ）」を販売します。価格は通常の「エクレア（モカ）」と同様に、194円です。

ふんわり焼き上げた口どけのよいシュー皮に、ほろ苦いコーヒーカスタードクリームを詰めて、コーヒー風味のチョコをたっぷりコーティング。ほおばると、コーヒーカスタードクリームがとろ〜りあふれる人気のスイーツです。

ちょうどGW期間とかぶっているのもうれしいですよね。5月2日の「コージーコーナーの日」を記念した特別企画を楽しんで。

なお、北海道・九州地方及び、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はありません。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）