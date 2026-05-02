【新千歳空港で買いたい】北海道の味を満喫できる！人気の″空弁″3選

北海道旅行の締めくくりに欠かせないのが、新千歳空港で買える空弁。海鮮王国・北海道らしい鮭やいくら、かになどを贅沢に使ったお弁当が豊富にそろっています。

今回は、移動時間も楽しみになる人気の空弁3つを紹介します。北海道の海の幸を、移動中もしっかりと楽しめるのでおすすめです。

北海道らしさ満点！

●北の海 幸づくし（1680円）

蒸しウニ、醤油漬けいくら、特製酢味付けのかに、佐藤水産の人気商品「鮭ルイベ漬」などが楽しめる贅沢な海鮮鮨。北海道らしい人気食材がぎゅっと詰まっていて、ひとつで満足感たっぷりです。

SNSには「北海道の魅力が詰まってる」「どの具材も美味しい」とコメントが。彩りも華やかで、ふたを開けた瞬間からテンションが上がる一品。せっかく北海道に来たなら海鮮を満喫したいという人にぴったりです。

●石狩鮨（1250円）

40年以上愛され続ける、新千歳空港の定番空弁。かにのほぐし身と天然鮭をたっぷり使った押し鮨で、素材のうまみをシンプルに楽しめます。

SNSには「かにもいくらも酢飯にあう」「これを絶対に食べると決めてる！」とコメントが。程よい酢加減で食べやすく、旅の締めくくりにもぴったり。まずは王道を選びたいという人におすすめです。

●北海てまり寿司（1680円）

ころんとかわいらしい見た目が目を引く、彩り豊かなてまり寿司。ひと口サイズで食べやすく、さまざまな具材を少しずつ楽しめるのが魅力です。

「見た目可愛いし、いろんな味が食べれて良き」「食べきれる量が嬉しい」とSNSにコメントが。華やかなビジュアルで、空港グルメながらちょっと特別感もあり。女性人気も高く、軽めに済ませたい人にもぴったりの一品です。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部