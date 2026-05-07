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丸亀製麺「うどんメシ 海鮮ねぎ塩味」で選ぶのが正解！「味付けが美味い」と絶賛された独自の魅力

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】」が「氏原オススメ！話題の”丸亀うどんメシ”をブチギレ氏原がレビューしてみた」を公開した。丸亀製麺の話題の新商品「うどんメシ」や「うどーなつ」などを実際に試食し、その全貌と味の真価を明らかにしている。



動画の冒頭、氏原は偏食であることが告げられ、独特の味覚を持つ視点から試食がスタートする。最初に登場した「うどんメシ やみつきソース味」の箱を開けると、細かく刻まれたうどんと米が混ざり合い、紅生姜が添えられた「そばめし」のような中身が現れる。口に運んだ氏原は「味は普通」と評価し、スタッフもソース焼き飯のような味わいだと語った。



続いて「うどんメシ 海鮮ねぎ塩味」を開封すると、エビやタコなどの大ぶりな具材がたっぷりと入った見た目に2人は驚きの声を上げる。一口頬張ると、氏原は「味付けが美味い」と語り、絶賛。さらに、スタッフもショッピングモールのフードコートにおいて、家族連れの父親が味の濃いものを食べたいときに同商品が選ばれるのではないかという独自の説を展開した。



中盤の「明太クリームうどん」の試食では、評価が真っ二つに分かれる。チーズと明太子が絡んだうどんを箸で高く持ち上げ、豪快にすする氏原だったが、直後に顔をしかめて「美味しくない」と一刀両断。サカモトは「美味い」と好反応を示したものの、氏原の口には合わなかったようだ。



終盤には、茹でたうどんをペースト状にして揚げたという「うどーなつ」が登場。きび糖やきなこなどの味を次々と試食する中、抹茶味を口にした氏原は「まさかのこれ一番美味いかも」と意外な高評価を下す。一方で、チョコ味については顔を歪ませて「あんま美味しくないかも」と厳しい本音を漏らした。



今回のレビューは、丸亀製麺の定番メニューとは一味違う、ガッツリとした濃い味を求める層にとって大いに参考になる内容となった。家族で訪れた際や、普段とは違うメニューに挑戦したい時の新たな選択肢として、商品選びのヒントとなるだろう。