いて座は「イメージしたことが現実になる」

ごきげんよう！ スピリチュアル・カップルのトシ＆リティです♡ 今回は2026年5月1日〜5月31日の、宇宙からのメッセージを星座別にお届け。みんながナチュラルに開運できるよう、ナビゲートさせていただくわね☆

■12星座全体の運氣予報

2026年の5月は満月が2回も用意された特別な月。ひと月に満月が2回巡る時、2回目の満月は【ブルームーン】と呼ばれていて『見ると幸せになれる』とも言われているわよ♡ お月さまを味方につけているか、そうでないかで、人生に大きな差がつくのがこの5月のリアリティ。春のお月さまには、思いがけない幸運を招く、摩訶不思議なパワーがあるってコトをまずは知ってちょうだいね♪

とりあえずは、満月および新月のタイミングであなたの『意図』を明確にしておくことが大切。5月2日のさそり座の満月、5月17日のおうし座の新月、5月31日のいて座の満月……この3つの月のイベントはどれもパワフルだから、月のエネルギーに身をゆだねながら、この人生で何を成し遂げ、何を手に入れていきたいかを改めて意図してみてちょうだい☆ そうすれば、あなたの意図をカタチにするために、お月さまの磁力が実際に動き出していくと思うわよ♡

ちなみに5月6日にはブルズゲートの霊力が最大になるから、早起きをして太陽の光を浴びるのがおすすめ。おうし座の中心にあるブルズゲートは、具現化のエネルギーが凝縮した場所で、ここに太陽がぴったりと位置するのが5月6日の早朝なのよね♪ ブルズゲートの太陽は、夢をかなえるために必要なビジョンやバイタリティを与えてくれる。もちろん雨や曇りだったとしても、エネルギーはちゃんと届いていくから、東の地平線から昇る太陽に意識をつなげていけばOKよ♪

お月さま＆太陽と良好な関係性を築いていけば、潜在意識＆顕在意識が美しく統合されて、望み通りの人生をあなた自身が切り開けるようになる♡ 宇宙はいつでもあなたの味方で、あなたは最高の人生にふさわしいってコトを覚えておいてちょうだいね♪

■いて座へのメッセージ

今月から、いきなりあなたの「具現化能力がレベルアップ」の予感！ 「イメージしたことが現実になる」っていうミラクルが次々と起こることに、驚かれるいて座さんも多いはずよ!! この運気を活かすには、31日のいて座満月の波動にしっかりとあやかっていくこと♪ ただし、ネガティブなことをイメージすると、それもまた現実になってしまうからお気をつけあそばせ☆

それを回避するためには、とにかく「笑顔と感謝」を忘れずに毎日を過ごすのが一番よ。できる限り内面をポジティブなイメージで満たして、前向きな態度で過ごしていくことを心がけてみてちょうだいね♡

しし座のマジカルフラワー

ビバーナム

ビバーナムをお部屋に飾るとお月さまと仲良くなれるかも♪

（監修・文：トシ＆リティ、イラスト：いいあい）