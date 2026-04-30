東京会場で３万人動員、不穏な絵画と物語を味わう『視てはいけない絵画展』大阪・名古屋に巡回決定［ホラー通信］
東京会場でチケット完売続出、会期延長を経て３万人を動員した侵食型絵画展「視てはいけない絵画展」が大阪・名古屋の２都市に巡回することが決定した。
本展は、様々な“視てはいけない”理由が付された絵画を物語とともに味わうもの。それらはとある一人の収集家の手で集められたとされ、収集家や絵画の作者たちをめぐる物語がキャプションで断片的に明かされていく。東京会場のレポートはこちら。
東京会場では、全23点の展示と合わせて、昼と夜それぞれに現れる作品1点を含めた計24点が展示された。大阪・名古屋会場にもそれらすべての作品が展開される。
『視てはいけない絵画展』
公式WEBサイト：https://d.pass-store.jp/pages/mitehaikenai
主催：「視てはいけない絵画展」製作委員会
＜大阪会場＞
開催期間：６月５日(金)〜７月５日(日)
開催会場:谷口悦第２ビル１階 大阪市中央区久太郎町3丁目5-26
入場料金:平日\2,000(税込) 土日祝\ 2,300 (税込)
＜名古屋会場＞
開催期間：７月17日(金) 〜 8月31日(月)
※名古屋会場の詳細は、公式HPにて順次発表