LACOSTE×アダム エ ロペ別注ポロ登場♡洗練シルエットで叶う大人カジュアル

フレンチシックな魅力を日常に取り入れたい女性に朗報♡LACOSTEとアダム エ ロペの人気コラボから、洗練された別注ポロシャツが登場します。クラシックな雰囲気を残しつつ、今の気分に寄り添うデザインで、幅広いスタイリングにマッチ。カジュアルにもきれいめにも活躍する一着は、この春夏のワードローブに欠かせない存在になりそうです♪

女性らしさ引き立つ別注デザイン

今回登場する「Exclusive Classic Polo」は、昨年好評だったオリジナルパターンをベースにアップデートされた一着。

程よくゆとりのあるシルエットがリラックス感を演出しつつ、フロントの3つボタン仕様で女性らしい華奢な印象をプラスしています。

胸元のワニロゴはボディと同色に統一され、ミニマルで上品な仕上がりに。主張しすぎないデザインだからこそ、日常に自然と溶け込むのが魅力です。

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着回し自在のカラー＆スペック

Exclusive Classic Polo



価格：19,800円（税込）

柔らかな印象のクリーム、落ち着いた華やかさのワイン、シックで万能なブラックの3色展開。どれも大人の女性にぴったりなカラーリングで、シーンに合わせて選べるのが嬉しいポイントです。

デニムでカジュアルに、スカートでフェミニンにと、着回し力の高さも魅力。シンプルながらも洗練された存在感を放ちます。

サイズ：36（カラー：Cream／Wine／Black）

発売情報とチェック方法

本アイテムは、2026年4月17日(金)より公式オンラインショッピングストア「J’aDoRe JUN ONLINE」にて予約受付を開始。

5月7日(木)からは、全国のアダム エ ロペ店舗およびオンラインストアで販売されます。人気コラボのため、早めのチェックがおすすめです。

この春夏はフレンチシックを味方に♡

クラシックとモダンが絶妙に融合した今回の別注ポロは、シンプルながらも洗練されたスタイルを叶えてくれる一着。気負わず着られるのに、どこか品のある佇まいが魅力です。

ワードローブに取り入れるだけで、いつものコーデがぐっと格上げされるはず♡この春夏は、フレンチシックなムードをまとって、自分らしいスタイルを楽しんでみてはいかがでしょうか♪