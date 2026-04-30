AKB48が、68thシングルを8月19日にリリースする。

（関連：【画像あり】AKB48、67thシングル『名残り桜』初回限定盤発売記念『東京握手会』場面写真）

4月29日に幕張メッセで開催された67thシングル『名残り桜』初回限定盤発売記念『東京握手会』のステージにて、通算68枚目となるニューシングルのリリースと選抜メンバー16名が発表された。

センターを務めるのは、19期生の伊藤百花。前作『名残り桜』に続き2作連続でのセンター抜擢となる。2作連続でのセンターは、2014年に36th『ラブラドール・レトリバー』、37th『心のプラカード』、38th『希望的リフレイン』の3作連続でセンターを務めた渡辺麻友以来12年ぶりとなる。

また、20期研究生でグループ最年少14歳の近藤沙樹が初の選抜メンバー入りを果たした。現在8名在籍している研究生の中から唯一の選抜入りとなる。近藤は前作の研究生によるカップリング楽曲「初恋に似てる」で作詞を担当した指原莉乃からセンターに推薦されたほか、2月からスタートした若手メンバーによる公演『手をつなぎながら』でもパフォーマンス面を牽引している。

伊藤は「2作連続でセンターを任せていただけた私にしかできないこともたくさんあると思うので精一杯頑張っていきます」とコメント。近藤は「私と同世代の方にも今のAKB48に興味を持っていただけるようにアピールしたい。今の私は全力でやるしかないので、フレッシュさで全力で先輩やファンのみなさんと一緒に頑張っていきます」と語った。

なお、68thシングルのOfficial Shop盤の予約受付は、4月29日14時より開始している。

＜伊藤百花 コメント＞

『名残り桜』で初めてセンターをさせていただいて、その時は本当に自信がなくて、発表が怖かったのですが、この期間で多くの方に応援していただいていることを実感して成長できた期間でした。その経験を生かすことや2作連続でセンターを任せていただけた私にしかできないこともたくさんあると思うので精一杯頑張っていきます。

＜近藤沙樹 コメント＞

AKB48 に加入した当初からずっと目標にしていた“選抜”という夢が、こうして叶って本当に嬉しいです。選んでいただいたのも自分の力だけではなくて、いつも応援してくださるファンのみなさんのおかげだと感謝しています。選抜に入って、たくさんのいろんな方にもっと知っていただきたいですし、特に私と同世代の方にも今のAKB48に興味を持っていただけるようにアピールしたい。今の私は全力でやるしかないので、フレッシュさで全力で先輩やファンのみなさんと一緒に頑張っていきます。

（文＝リアルサウンド編集部）