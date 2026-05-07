この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【なかべぇ】が「【カルディ】ビールに合う🍻さっぱりだけど旨みたっぷりのおつまみ」を公開した。カルディコーヒーファームで販売されている「梅じそたたききゅうりの素」を使用し、手軽に作れる絶品おつまみを2種類紹介している。

動画の冒頭では、きゅうり2本をポリ袋に入れ、体重をかけて手のひらで豪快に潰していく。その後、食べやすい大きさに手で折ることで、包丁を使わずに下ごしらえを済ませている。そこに「梅じそたたききゅうりの素」を流し込み、袋ごとサッと揉み込めばあっという間に一品目が完成。紀州南高梅のさっぱりとした風味の中に、「出汁の旨みがきいてる」奥深い味わいに仕上がっている。

続いて、カブを使ったアレンジレシピも披露。薄切りにしたカブを同様にポリ袋へ入れ、調味液を加えて揉み込む。「紀州南高梅入りだから」と、袋越しにも伝わる豊かな香りが食欲を刺激する一品だ。

ビールのお供にはもちろん、毎日の食卓の箸休めにもぴったりな「簡単おつまみ」である。同商品には「ピリ辛味もある」とのことで、好みに合わせて味を変えてみるのも楽しいだろう。今夜の晩酌に向けて、ぜひ試してみてはいかがだろうか。

【梅じそたたききゅうりの素を使ったおつまみレシピ】
［材料］
・きゅうり 2本
・カブ 適量
・カルディ「梅じそたたききゅうりの素」 1袋（2袋入り）

［作り方］
（きゅうりの場合）
1. きゅうり2本をポリ袋に入れる。
2. 袋の上から手のひらで押し潰し、食べやすい大きさに手で折る。
3. 「梅じそたたききゅうりの素」を加え、全体に味が馴染むようサッと揉み込む。

（カブの場合）
1. カブを半月切りにしてポリ袋に入れる。
2. 「梅じそたたききゅうりの素」を加え、しっかりと揉み込む。

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