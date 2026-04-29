梅田 蔦屋書店にて「おうちでスターバックス 本と、コーヒーと、好きな時間がある生活」が開催中！

4月27日～5月10日、「梅田 蔦屋書店」にて、ポップアップイベント「おうちでスターバックス 本と、コーヒーと、好きな時間がある生活」が開催中！「本と、コーヒーでのライフスタイル提案」をテーマに、”コーヒー×本”の日頃から慣れ親しんだ組み合わせで、新製品「ネオ カフェ シェア おうちでスターバックスセット」&「スターバックス® ハウス ブレンド」をダブルで楽しめるイベントを紹介します。

「おうちでスターバックス 本と、コーヒーと、好きな時間がある生活」が開催中

ポップアップイベント会場では、蔦屋書店ならではの本で溢れる世界に、おうち時間やオフィスなどではかかせないコーヒーが！寄り添うような形の落ち着いた空間は、見てるだけでほっとします。

4月15日発売の新製品「ネオ カフェ シェア おうちでスターバックスセット」

4月15日発売の新製品「ネオ カフェ シェアおうちでスターバックスセット」＆「スターバックス® ハウス ブレンド」が展示されているので、実際の大きさや、機能性をご覧いただくことが可能です。

実際に、蔦屋書店のコンシェルジュの方が、バラエティ豊かなスターバックス メニューの特長をもとに選書した書籍と、コーヒーと過ごす好きな時間”を提案いただけます。新しい書籍と出会うチャンスにもなりました。

新アクティビティが登場！「ネスタリゾート神戸」にて大自然豊かなアクティブステイ

新商品 ネオ カフェ シェア おうちでスターバックス セット

実際に自宅にて新商品「ネオ カフェ シェア おうちでスターバックス セット」を早速試してみました♪

スタイリッシュな新色のコーヒーメーカー「ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ カフェ シェア」、スターバックス® のロゴ入りアクセサリーが付属でついてきます。

開けた瞬間から自宅でコーヒー屋さん気分

キャニスター、マグカップに「ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ」専用コーヒーポッド「スターバックス® ハウスブレンド」が全て付いてくるので、開けた瞬間から自宅でコーヒー屋さん気分になりました。

オシャレなパッケージデザイン

オシャレなパッケージデザインにも注目！初のデカフェ「ルンゴ カフェインレス」や日韓向けに開発された「アメリカーノ リッチブレンド」など、飲むのが楽しみでなりません。

操作は簡単！ボタンを押すだけで本格的！

操作は簡単！ボタンを押すだけで、プロのバリスタがハンドドリップで淹れたようなドリップスタイルで抽出。時間のない朝や、お出かけ前にも、押すだけなので手を離して戻れば出来上がっています。

環境にも優しい、紙製コーヒーポッド

「ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ」の紙製コーヒーポッドは、至福の1杯を提供するだけではなく、ホームコンポスト（堆肥化）可能なカプセルです。使用後はご家庭のコンポスト容器内で生分解されます。

スターバックス® ハウス ブレンド

まろかな口あたりで、奥深い味わいの「スターバックス® ハウス ブレンド」香ばしくほのかな甘さが追いかけてくる味わい。

コーヒーとお気に入りのスイーツとの時間

公式店限定のイタリア流「エスプレッソ」2種も加わり、次世代機「ネオ」ならではの多彩で本格的なカフェ体験が可能に。

お気に入りのスイーツと楽しむもよし！自宅やオフィスなど手軽な自分スタイルのひとときをお過ごしいただけます。

おうちでスターバックス 本と、コーヒーと、好きな時間がある生活

梅田 鳶屋書店

大阪府大阪市北区梅田3-1-3ルクアイーレ9階

2026年4月27日（月）から5月10日（日）

時間 11:00~19:00

・ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ カフェ シェア おうちでスターバックスセット 19,800円

※詳しくは、ネスカフェ(ネスレ日本)公式ホームページをご覧ください。