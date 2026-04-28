黒柳徹子（92）が、28日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。健康を維持する方法を明かした。

この日のゲスト、女優の高畑淳子（71）にこれからの目標を聞くと、「やっぱり健康ですかね」との回答。黒柳は「そうですよね。私たちの仕事は、それだけですよね」と話した。

高畑から健康を維持する方法を聞かれると「よく寝て、よく食べます。スクワットぐらいはやってますよ。スクワットって言ってもね、50回ぐらい寝る前に、ちょっとやるぐらいですけど」と明かした。高畑が「寝る前、50回スクワット？」と驚くと、「でも、そんなにすごくやりませんよ、軽く」と説明した。

高畑が「目覚めちゃいません？ そんなことしてたら」と質問すると、「ううん。すぐ寝ます。自力で寝ます、私は。（睡眠時間は）大体7時間ぐらい。それは断固として、7時間ぐらいは寝ようと思ってます」と明かした。高畑は「すごい。起きちゃいますね。私も断固として7時間か。昔8時間寝てたので。ベッドにしがみついてでも目つむってやるって思うんですけど。そんなには眠れませんし、寝付きが悪いです」と打ち明けた。