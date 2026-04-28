「『マンダロリアン＆グローグー』コレクション 3wayバッグ」（税込 3万1900円）

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　レディースバッグブランド「Samantha Thavasa（サマンサタバサ）」は、5月3日（日）から、最新映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』とコラボしたアイテムを、全国の店舗と公式オンラインショップで発売する。

【写真】ぐっすり寝ているグローグーが愛らしい！　ショルダーバッグも展開

■機能性も抜群！

　今回発売されるのは、『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』に登場する“マンダロリアン”と“グローグー”をイメージしたアイテムがそろうコレクション。

　「『マンダロリアン＆グローグー』コレクション 3wayバッグ」は、グローグーとソーガン・フロッグの刺しゅうデザインを施した3wayバッグで、リュックやショルダーバッグに変更できる2本のショルダーと、ファスナーポケット＆調節可能なポケットを備えている。

　また、ポッドでぐっすり寝ているグローグーを刺しゅうで表現した「『マンダロリアン＆グローグー』コレクション ナイロンショルダーバッグ」も展開。バッグの中は細かい荷物の仕分けができる3層式になっており、 裏地はグローグーの総柄デザインが楽しめる。

　さらに、グローグーの表情がかわいらしい「『マンダロリアン＆グローグー』コレクション 折財布」が用意されるほか、ファスナーチャームとしても使用できる「『マンダロリアン＆グローグー』コレクション 2wayチャーム」もそろう。

　なお本コレクションは、現在、公式オンラインショップおよび「サマンサタバサ」取扱店舗で予約受付中だ。