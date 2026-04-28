彼氏と温泉旅行！旅行中に彼をドキッとさせる「小悪魔行動」９パターン
せっかく彼氏と温泉デートにお出かけするなら、ちょっとした振る舞いを工夫して、ムードを盛り上げたいもの。そこで今回は、10代から20代の独身女性225名に聞いたアンケートを参考に「『温泉旅行』で彼氏をドキッとさせる小悪魔行動」を紹介します。
【１】「ゆるんでるよ」とささやき、男性の浴衣の帯を結び直してあげる
「母性を見せて、彼氏を甘えさせてあげたい」（20代女性）というように、男性の衣服をそっと直してあげて、ラブラブモードに突入する作戦です。袖を通すなど、着付けから手伝ってあげれば、旅行のなかで「夫婦気分」を味わえるかもしれません。
【２】「今夜は酔っぱらってもいいよ」とお酌してあげる
「宿のお料理をいただきながら、優しくお酒をついであげる」（20代女性）というように、浴衣姿でお酌をし、夜を盛り上げる作戦です。彼氏がほろ酔い加減になってきたら、ひざ枕に誘って一緒にお月様を眺めたりすると、ムード満点になりそうです。
【３】湯から上がったら「すっぴんは見ないで」と恥ずかしがる
「わざと恥じらってみせます」（20代女性）というように、いじらしい女性を演技してしまう計算高い女性もいるようです。ノーメイクになる自信がない人は、本当にすっぴんになるのではなく、薄づきファンデや色つきリップで「すっぴん風」を装うとよいでしょう。
【４】わざと浴衣の首の後ろをあけて色気を出す
「ただ浴衣を着るだけじゃなくて、着こなしに工夫を」（20代女性）というように、首の後ろをこぶし一つ分あける「襟抜き」をして、セクシー度をアップさせる人もいます。着くずすときに胸元をゆるめると「だらしない女性」になってしまうので、注意しましょう。
【５】湯上がりには髪をアップにして、うなじを見せつける
「わざと髪を濡らした状態にして、艶っぽさを出します」（20代女性）というように、まとめ髪から後れ毛をチラつかせ、彼氏を悩殺する王道技です。ゴムを口にくわえながら髪をくくったり、ふとした瞬間に髪をかきあげる仕草も、男性をドキッとさせるでしょう。
【６】お気に入りのシャンプーを持参し、髪に甘い香りを漂わせる
「お風呂上がりに、髪を香らせたい」（10代女性）というように、甘いにおいで相手の嗅覚を攻めるパターンです。香水は普段のデートでもつけられますが、ボディクリームやボディパウダーなど、ほのかな香りで自分を演出できるのは、温泉デートならではでしょう。
【７】洋服はわざとワンピにして、男性に背中のファスナーをおろしてもらう
「相手に手伝ってもらうことで、ドキドキ感が増します」（10代女性）というように、あえて彼氏に服を脱がせてもらい、ムードを高める上級者もいるようです。わざとらしくならないよう、ひとりではファスナーをおろせないワンピースを事前に用意しておきましょう。
【８】「なんか…恥ずかしいね」と言いながら、男性の上着をたたんであげる
「いつもと違った空気を生み出すようにする」（20代女性）というように、女性らしい立ち居振る舞いで相手に尽くし、特別感を演出する手法です。普段よりもゆっくりと丁寧に動作するよう心がけると、色っぽさが増すでしょう。
【９】部屋に入るなり、「昨日は楽しみすぎて眠れなかったの」とつぶやく
「『今日も眠らせないよ！』って返してほしい（笑）」（20代女性）というように、期待で胸がいっぱいになっている心境を吐露することで、「今夜」を連想させるテクニックです。あえて「ドキドキするの…」と気持ちを口にすると、彼氏もテンションが高まるでしょう。
ちょっとした言動を意識するだけで、ふたりの距離がぐっと縮まる温泉旅行になりそうです。まずは、自分のできることから実践してみてはいかがでしょうか。（山田うみ）
【調査概要】
期間：2014年2月12日（水）から19日（水）まで
対象：合計225名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
【１】「ゆるんでるよ」とささやき、男性の浴衣の帯を結び直してあげる
「母性を見せて、彼氏を甘えさせてあげたい」（20代女性）というように、男性の衣服をそっと直してあげて、ラブラブモードに突入する作戦です。袖を通すなど、着付けから手伝ってあげれば、旅行のなかで「夫婦気分」を味わえるかもしれません。
「宿のお料理をいただきながら、優しくお酒をついであげる」（20代女性）というように、浴衣姿でお酌をし、夜を盛り上げる作戦です。彼氏がほろ酔い加減になってきたら、ひざ枕に誘って一緒にお月様を眺めたりすると、ムード満点になりそうです。
【３】湯から上がったら「すっぴんは見ないで」と恥ずかしがる
「わざと恥じらってみせます」（20代女性）というように、いじらしい女性を演技してしまう計算高い女性もいるようです。ノーメイクになる自信がない人は、本当にすっぴんになるのではなく、薄づきファンデや色つきリップで「すっぴん風」を装うとよいでしょう。
【４】わざと浴衣の首の後ろをあけて色気を出す
「ただ浴衣を着るだけじゃなくて、着こなしに工夫を」（20代女性）というように、首の後ろをこぶし一つ分あける「襟抜き」をして、セクシー度をアップさせる人もいます。着くずすときに胸元をゆるめると「だらしない女性」になってしまうので、注意しましょう。
【５】湯上がりには髪をアップにして、うなじを見せつける
「わざと髪を濡らした状態にして、艶っぽさを出します」（20代女性）というように、まとめ髪から後れ毛をチラつかせ、彼氏を悩殺する王道技です。ゴムを口にくわえながら髪をくくったり、ふとした瞬間に髪をかきあげる仕草も、男性をドキッとさせるでしょう。
【６】お気に入りのシャンプーを持参し、髪に甘い香りを漂わせる
「お風呂上がりに、髪を香らせたい」（10代女性）というように、甘いにおいで相手の嗅覚を攻めるパターンです。香水は普段のデートでもつけられますが、ボディクリームやボディパウダーなど、ほのかな香りで自分を演出できるのは、温泉デートならではでしょう。
【７】洋服はわざとワンピにして、男性に背中のファスナーをおろしてもらう
「相手に手伝ってもらうことで、ドキドキ感が増します」（10代女性）というように、あえて彼氏に服を脱がせてもらい、ムードを高める上級者もいるようです。わざとらしくならないよう、ひとりではファスナーをおろせないワンピースを事前に用意しておきましょう。
【８】「なんか…恥ずかしいね」と言いながら、男性の上着をたたんであげる
「いつもと違った空気を生み出すようにする」（20代女性）というように、女性らしい立ち居振る舞いで相手に尽くし、特別感を演出する手法です。普段よりもゆっくりと丁寧に動作するよう心がけると、色っぽさが増すでしょう。
【９】部屋に入るなり、「昨日は楽しみすぎて眠れなかったの」とつぶやく
「『今日も眠らせないよ！』って返してほしい（笑）」（20代女性）というように、期待で胸がいっぱいになっている心境を吐露することで、「今夜」を連想させるテクニックです。あえて「ドキドキするの…」と気持ちを口にすると、彼氏もテンションが高まるでしょう。
ちょっとした言動を意識するだけで、ふたりの距離がぐっと縮まる温泉旅行になりそうです。まずは、自分のできることから実践してみてはいかがでしょうか。（山田うみ）
【調査概要】
期間：2014年2月12日（水）から19日（水）まで
対象：合計225名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査