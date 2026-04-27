一度着るとやみつきになる、そのサラリとした着心地の良さ。ReFaの新作リカバリーウエアに注目

昨今の睡眠への関心の高さから一気にメインストリームへと駆け上がったリカバリーウエア。着用するだけで血行を促し、より健やかな日々を送るサポートをしてくれる1着は一度その快適さを知ってしまうともう手放せません。就寝用に日常着として着られるもの、高価なものからリーズナブルな製品まで種類も価格もさまざま。この春夏向けに各社が新作を続々発表しています。

その中でも注目株なのがヘアケアアイテムを中心に展開し、絶大な人気を誇るReFaのリカバリーウエア。2025年11月に誕生した同ブランド初のリカバリーウエア「ReFa VITALWEAR」は“美しくリカバリー”がコンセプト。ブランドが追求してきた美と健康の源である血行に注目し、着るだけで心身を美しく整えるBEAUTY×TECH×FASHIONを融合させたアイテムが魅力です。

カテゴリーはSLEEP・ROOM・INNER。さらにACCESSORY・MEDICALを用意。今回はSLEEPカテゴリーのメンズ向けウエアの新作を中心にご紹介しましょう。

「ReFa VITALWEAR」の特徴はすべてのアイテムに独自繊維VITALTECHを採用していること。8年の歳月をかけて開発した繊維には極微細に粉砕された8種の天然鉱石を独自配合で練り込んでいます。同繊維を使った生地から生まれたスリープウエアは一般医療機器区分「家庭用遠赤外線血行促進用衣」に分類され、遠赤外線の血行促進作用により血行促進・疲労回復、そして肩・腰のコリ改善、さらに筋肉のハリ・コリ緩和などが期待されます。

その機能性に加えて、もうひとつのポイントがReFaならではの着心地に対するこだわり。生地自体に五島列島産の椿オイルを含浸させ、肌触りをするりと滑らかに。しっとり柔らかで、毎晩着るのが楽しみになるプロダクツとなっています。

▲「モイストスムース スタンドカラースリープウエア」

新色ターコイズブルーが加わった「モイストスムース スタンドカラースリープウエア」（3万8500円）は眠りを休息と美へ近付くための時間に変換してくれるスリープウエア。就寝中に何かと気になる首回りはすっきりとしたVネックに。首元へのアプローチと放熱をサポート。さらに顔回りがスッキリと見えるメリットも。常に美を意識したデザインは実にReFaらしいですよね。もちろんスタンドカラーと背当て部分を2重にしているので血行も促進。全身が整い、スムーズな入眠を促してくれます。

手首部分にもこだわりが。こちらも生地を2重にし、血行を促進。なお、カフスデザインの袖口でよりスタイリッシュな仕上がりです。また長めのシルエットは着用するだけでスタイルアップ。あえて“見せる”方向でデザインされているのもポイントです。

▲「ストレッチスムース ショートスリーブプルオーバー」

春夏向けの「ストレッチスムース ショートスリーブプルオーバー」（1万1000円）、「ストレッチスムース ショートパンツ」（1万5400円）もチェックしたいところ。いずれも吸水速乾性に優れ、肌離れが良いので汗ばむ季節でも快適に過ごせます。ストレッチ性も高く、レーヨンならではの柔らかさで着心地も抜群。

▲「ストレッチスムース ショートパンツ」

もちろんシルエットにもこだわり満載。Vネック採用で全体的にゆとりを感じるトップスは寝返りもラクチン。加えてパンツはフロント部分がゴムなしですっきりしているので、トップスインしてもクールな雰囲気に。

いずれのアイテムもうっとりする着心地と機能性を両立し、より睡眠やリラックスタイムをサポートするものばかり。自宅での時間を充実させるためにも、積極的に取り入れていきたいアイテムです。

>> Refa VITALWEAR

＜文／GoodsPress Web＞

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