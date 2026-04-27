「가양주（カヤンジュ）」の意味は？韓国の伝統的なお酒の文化！【韓国語クイズ】
韓国料理でよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。
「가양주（カヤンジュ）」の意味知ってる？
「가양주（カヤンジュ）」という言葉を聞いたことはありますか？
ヒントは、韓国の伝統的なお酒の文化のことを指していますよ。
「가양주（カヤンジュ）」はどういう意味なのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「家醸酒」でした！
「가양주（カヤンジュ）」とは、「家醸酒」を表す言葉。
「가양주（カヤンジュ）」は、かつて各家庭で自家用に手作りされていた伝統的なお酒の文化です。
1910年代の酒税法により衰退しましたが、現在はその豊かな香りと甘みが再評価され、体験教室や伝統酒バーなどで楽しまれていますよ。
あなたはわかりましたか？
覚えておいて、韓国食品のお店や韓国ドラマなどでもチェックしてみて！
ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
《参考文献》
・『Kpedia』
・『KOREA.net』
ライター Ray WEB編集部