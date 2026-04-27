「가양주（カヤンジュ）」の意味は？韓国の伝統的なお酒の文化！【韓国語クイズ】

韓国料理でよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。

「가양주（カヤンジュ）」の意味知ってる？

「가양주（カヤンジュ）」という言葉を聞いたことはありますか？

ヒントは、韓国の伝統的なお酒の文化のことを指していますよ。

「가양주（カヤンジュ）」はどういう意味なのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。