『ディセンダント』×『ゾンビーズ』キャスト集結！ 夢のコンサートツアー日本初放送
全国のケーブルテレビおよび衛星放送（BS／CS）で放送中のディズニー・チャンネルは、ゴールデンウィーク期間中、“音楽”をテーマにした特別編成を実施。特別編成では、歌とダンスが彩るディズニー・チャンネルの人気作品を厳選し、世代を超えて愛され続ける『ディセンダント』シリーズや『ゾンビーズ』シリーズをはじめ、青春と仲間の絆を鮮やかに描いた名作『ハイスクール・ミュージカル』、音楽への情熱と夢を追いかける若者たちの姿が胸を打つ『キャンプ・ロック』シリーズなど、心躍る名作を一挙放送。さらに、5月8日（金）にシーズン・フィナーレを迎える『エレクトリック・ブルーム 〜ガールズバンド・ストーリー』の放送に先駆けて、5月4日（月・祝）から5月6日（水・振休）の3日間にわたり、これまでの1話を一挙放送。そして最終日には、日本初放送となる『ディセンダント＆ゾンビーズ スペシャルコンサート』を届ける。
【写真】GW注目のディズニー・チャンネル番組
ゴールデンウィークに“音楽”をテーマにした作品を集めた特別編成を届けるディズニー・チャンネル。世代を超えて愛される『ディセンダント』シリーズや『ゾンビーズ』シリーズをはじめ、青春と仲間の絆を描いた名作『ハイスクール・ミュージカル』、音楽への情熱が交差する『キャンプ・ロック』シリーズなど、音楽とダンスにあふれた名作が勢ぞろいする。
中でも注目作の1つが、日本初放送となる新番組『ディセンダント＆ゾンビーズ スペシャルコンサート』。2025年夏に実施された、『ディセンダント ライズ・オブ・レッド』と『ゾンビーズ 4 バンパイアたちの夜明け』のキャストが集結したスペシャル・コンサートツアーのライズ映像を放送する。
北米各地のアリーナを舞台に繰り広げられた本ツアーでは、『ディセンダント』シリーズと『ゾンビーズ』シリーズの歴代ヒット楽曲を、新キャストたちが圧巻のパフォーマンスで披露。観客も一体となって歌い、踊り、子どもから大人まで楽しめるエンターテインメントが実現した。
さらに本作では、その興奮あふれるライブ映像に加え、舞台裏に密着したメイキングやキャストインタビュー、ここでしか見ることのできない秘蔵映像も収録。5月6日（水・祝）の18時30分から19時45分まで放送される。
加えて、大人気ドラマシリーズ『エレクトリック・ブルーム 〜ガールズバンド・ストーリー』が、5月8日（金）についにフィナーレを迎える。最新エピソード「大ブレイク」の前後編を日本初放送。1時間の拡大枠で放送される。
バンドが一躍注目を浴びる中、3人の成長と絆が試される必見のフィナーレ。さらに、『ディセンダント』シリーズでおなじみのソフィア・カーソンがゲスト出演。ファン必見のスペシャルエピソードになる予定だ。
フィナーレ放送に向けて、5月4日（月・祝）〜5月6日（水・祝）の3日間は、エピソード1からエピソード15の全話15話を一挙放送。これまでのストーリーを一気に振り返りクライマックスに備える絶好のチャンスだ。
ゴールデンウィークに“音楽”をテーマにした作品を集めた特別編成を届けるディズニー・チャンネル。世代を超えて愛される『ディセンダント』シリーズや『ゾンビーズ』シリーズをはじめ、青春と仲間の絆を描いた名作『ハイスクール・ミュージカル』、音楽への情熱が交差する『キャンプ・ロック』シリーズなど、音楽とダンスにあふれた名作が勢ぞろいする。
中でも注目作の1つが、日本初放送となる新番組『ディセンダント＆ゾンビーズ スペシャルコンサート』。2025年夏に実施された、『ディセンダント ライズ・オブ・レッド』と『ゾンビーズ 4 バンパイアたちの夜明け』のキャストが集結したスペシャル・コンサートツアーのライズ映像を放送する。
北米各地のアリーナを舞台に繰り広げられた本ツアーでは、『ディセンダント』シリーズと『ゾンビーズ』シリーズの歴代ヒット楽曲を、新キャストたちが圧巻のパフォーマンスで披露。観客も一体となって歌い、踊り、子どもから大人まで楽しめるエンターテインメントが実現した。
さらに本作では、その興奮あふれるライブ映像に加え、舞台裏に密着したメイキングやキャストインタビュー、ここでしか見ることのできない秘蔵映像も収録。5月6日（水・祝）の18時30分から19時45分まで放送される。
加えて、大人気ドラマシリーズ『エレクトリック・ブルーム 〜ガールズバンド・ストーリー』が、5月8日（金）についにフィナーレを迎える。最新エピソード「大ブレイク」の前後編を日本初放送。1時間の拡大枠で放送される。
バンドが一躍注目を浴びる中、3人の成長と絆が試される必見のフィナーレ。さらに、『ディセンダント』シリーズでおなじみのソフィア・カーソンがゲスト出演。ファン必見のスペシャルエピソードになる予定だ。
フィナーレ放送に向けて、5月4日（月・祝）〜5月6日（水・祝）の3日間は、エピソード1からエピソード15の全話15話を一挙放送。これまでのストーリーを一気に振り返りクライマックスに備える絶好のチャンスだ。