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「嘘やん？」元日本ハムの西崎幸広が驚愕。治らない腰痛の真の原因は「右足首」だった!?関節ケアのプロが歪みを徹底検証

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「つのだ式関節整体 角田紀臣(つのだ のりおみ)」が、「【治らない腰痛】原因は足首だった!?ヘルニア手術後も続くしびれ&歪みを徹底検証【西崎幸広さん】」と題した動画を公開した。元プロ野球選手の西崎幸広氏がゲスト出演し、関節ケアの第一人者である角田紀臣氏の施術を受け、長年抱えていた腰痛の意外な原因が明らかになった。



動画序盤、現役時代に「トレンディエース」として活躍した西崎氏が登場。長年、頸椎や腰のヘルニア、足のしびれなど全身の不調に悩まされていると明かした。事前に元同僚である下柳剛が施術を受ける動画を見ていたという西崎氏だが、「あいつ『嘘やろ』ばっかり言ってましたよね」「本当かな？とちょっと疑っていた」と半信半疑の様子で語る。



さっそく角田氏が身体のチェックを行うと、腰の不調の原因は「右足首」にあると指摘。現役時代、マウンドのプレートの段差で足を捻挫するクセがあったという西崎氏。その影響で足首の関節が外側にズレて癒着し、結果として左膝や右股関節、さらには腰へと連鎖的に負担がかかっていたというバイオメカニクスの観点から解説された。



また、関節の安定性が力の伝達に直結するという「フック理論」の検証も実施。角田氏の指示に従い、特定の関節を意識するだけで腕に劇的な力が入ることを体感した西崎氏は、「全然違う」と目を見開いて驚いた。そして施術によって、ゴリゴリと音を立てていた足首や、癒着していた膝のお皿がスムーズに動くようになり、改めて検証を行うと西崎氏は思わず「え、嘘やん？」と笑い声を漏らした。



長年の不調の根本原因が足首の捻挫にあったという驚きの発見と、プロ野球選手の過酷な現役時代を物語る身体の歴史が垣間見える、興味深い動画となっている。