100均のライトにやられた…「大人なのに我慢できんかった！」「この顔で意外と高スペック」

ダイソーで思わず二度見！ユニークすぎる見た目の『センサーライト（うんち）』は、大人でもつい買ってしまう不思議な魅力のアイテムです。哀愁ただよう表情と柔らかな光で癒やし効果も抜群。振動センサーで明るさ調整ができるなど機能面も優秀です。遊び心と実用性を兼ね備えた、500円とは思えない注目のライトですよ♪

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商品情報

商品名：センサーライト（うんち）

価格：￥550（税込）

電圧（約）：4.5V

最大電流（約）：0.07A

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480837024

大人なのに買っちゃった！ダイソーのセンサーライト

ダイソーの電気小物売り場で、思わず二度見してしまったアイテムに出会いました！

その名も『センサーライト（うんち）』。見た目は完全にネタ系なのに、なぜか手に取らずにはいられない…そんな不思議な魅力を放つ一品です。

パッケージの時点では子ども向けのおもちゃのような印象ですが、実物はどこか哀愁を感じる表情。じわじわと愛着が湧いてくるのが不思議です。

さらにコードレス仕様で、単4電池3本を入れればどこでも使える手軽さも魅力。コンセントの場所を気にせず自由に置けるので、使い道も広がります。

思わず何度も触っちゃう！ダイソーの『センサーライト（うんち）』

そして驚くのが、この見た目からは想像できない機能性。本体を軽くポンと叩くだけで明るさが変わる振動センサーを搭載していて、操作はとても直感的です。

また、柔らかいシリコーン素材でできているので、触り心地も抜群です。

3段階調光で、光はふんわりと柔らかく、部屋全体を照らすというよりは、空間にやさしい雰囲気をプラスしてくれるタイプ。

寝室の間接照明や、トイレのちょっとしたアクセントにぴったりです。

棚の上などに置くと、細い足がたらんと垂れるフォルムがなんとも可愛く、つい視界に入るたびに癒やされます。遊び心と実用性を兼ね備えた、ダイソーらしい一品です。

今回はダイソーの『センサーライト（うんち）』をご紹介しました。

見た目のインパクトに目が行きがちですが、意外と高スペックなプチ家電。クスッと笑えて癒されるので、気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。