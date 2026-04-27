今週の12星座占い「蟹座（かに座）」全体運・開運アドバイス【2026年4月27日（月）〜5月3日（日・祝）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年4月27日（月）〜5月3日（日・祝）「蟹座（かに座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【蟹座（かに座）】
今週は交友関係が好調。いろんな人に出会う機会が訪れそうです。あなたと違う価値観を持つ人の話が、ためになることも多いようです。じっくり聞いて、理解を深めていくと良いでしょう。恋愛面は、普段とは違う話題を振ってみたり、メイクやファッションを変えると◎ ちょっとしたきっかけで恋が前進するようです。
★ワンポイントアドバイス★
「上手に時間を使えた」「苦手なことを頑張れた」など、満足できることが増えていくようです。自分を認めて、褒めてあげましょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【蟹座（かに座）】
今週は交友関係が好調。いろんな人に出会う機会が訪れそうです。あなたと違う価値観を持つ人の話が、ためになることも多いようです。じっくり聞いて、理解を深めていくと良いでしょう。恋愛面は、普段とは違う話題を振ってみたり、メイクやファッションを変えると◎ ちょっとしたきっかけで恋が前進するようです。
「上手に時間を使えた」「苦手なことを頑張れた」など、満足できることが増えていくようです。自分を認めて、褒めてあげましょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
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