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脳科学者が語る日本の笑いと理解されない構造「具体的にこういうコメディがいいと言っている」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「自分の行きたい方向に少しずつ行く」を公開した。動画では、日本の笑いに関する自身の意見に対し、「偏見だ」と決めつける声に対する不快感と、自身のコメディに対するスタンスについて語っている。



茂木氏は動画の冒頭で、音声配信プラットフォームのリスナーから、自身の日本の笑いに対する指摘が「偏見なんじゃないか」と言われたことに触れ、「よくそういうふうに決めつけてくる人がいるんだけど、これについては本当失礼だなと正直思った」と不快感を露わにした。自身は決して見下しているわけではなく、明確な基準を持っていると主張。「ダグラス・アダムスの『銀河ヒッチハイク・ガイド』とか、スタンドアップコメディアンがやっているような、具体的にこういうコメディがいいと言っている」と明言し、自身の真意が受け止められず誤解される現状について「すごく残念な気がして」と吐露した。



周囲からの無理解に直面しながらも、茂木氏は自身が目指す方向へ進む意志を見せる。「少しでもわかってもらえたらと思ってデイリーショーを作っている」としつつも、「孤独な戦いというか。でも一人でも別にいい」と現状を冷静に受け止める。最後は「自分が行きたい方向に毎日少しでも行けば、そっちの方向に行けるかもしれない」「それぞれの行きたい方向に行きましょう」と視聴者に呼びかけ、前向きなメッセージで動画を締めくくった。