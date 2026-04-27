この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「自分の行きたい方向に少しずつ行く」を公開した。動画では、日本の笑いに関する自身の意見に対し、「偏見だ」と決めつける声に対する不快感と、自身のコメディに対するスタンスについて語っている。

茂木氏は動画の冒頭で、音声配信プラットフォームのリスナーから、自身の日本の笑いに対する指摘が「偏見なんじゃないか」と言われたことに触れ、「よくそういうふうに決めつけてくる人がいるんだけど、これについては本当失礼だなと正直思った」と不快感を露わにした。自身は決して見下しているわけではなく、明確な基準を持っていると主張。「ダグラス・アダムスの『銀河ヒッチハイク・ガイド』とか、スタンドアップコメディアンがやっているような、具体的にこういうコメディがいいと言っている」と明言し、自身の真意が受け止められず誤解される現状について「すごく残念な気がして」と吐露した。

周囲からの無理解に直面しながらも、茂木氏は自身が目指す方向へ進む意志を見せる。「少しでもわかってもらえたらと思ってデイリーショーを作っている」としつつも、「孤独な戦いというか。でも一人でも別にいい」と現状を冷静に受け止める。最後は「自分が行きたい方向に毎日少しでも行けば、そっちの方向に行けるかもしれない」「それぞれの行きたい方向に行きましょう」と視聴者に呼びかけ、前向きなメッセージで動画を締めくくった。

YouTubeの動画内容

00:00

日本の笑いへの指摘を「偏見」と決めつけられ「本当失礼」
00:34

具体的な作品やジャンルを挙げて反論
01:41

孤独な戦いでも「自分の行きたい方向に少しずつ行く」

関連記事

「自分はもう変わらない」と思い込んでいないか？脳科学が明かす「歴史の終わり幻想」の罠

「自分はもう変わらない」と思い込んでいないか？脳科学が明かす「歴史の終わり幻想」の罠

 脳科学者・茂木健一郎が分析、解説する「いつかバレるのでは」と怯える心理。名声を得た人が陥るインポスター・シンドローム

脳科学者・茂木健一郎が分析、解説する「いつかバレるのでは」と怯える心理。名声を得た人が陥るインポスター・シンドローム

 茂木健一郎「世の中の基本は実益」。とんがった意見を披露。

茂木健一郎「世の中の基本は実益」。とんがった意見を披露。
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

茂木健一郎の脳の教養チャンネル_icon

茂木健一郎の脳の教養チャンネル

YouTube チャンネル登録者数 10.70万人 7236 本の動画
一人ひとりの「個性」が活かせて、「自由」で、「創造的」な生き方ができるように、応援するような発信をしていきたいと思います。複雑な現代を生きるための、科学、社会、本、音楽、映画、文化、芸術、人間、コメディを扱う総合的な脳の教養のチャンネルです。人間の脳のこと、人工知能のこと、創造性のこと、個性のことなどを考えます。
youtube.com/channel/UCIvVJaNmUFJ8MKpyBfgslCg YouTube