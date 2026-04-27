あかり（野呂佳代）、出馬固辞 スナックで働くことになった経緯打ち明ける『銀河の一票』第2話【あらすじ】

あかり（野呂佳代）、出馬固辞 スナックで働くことになった経緯打ち明ける『銀河の一票』第2話【あらすじ】