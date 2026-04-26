「天皇賞（春）・Ｇ１」（５月３日、京都）

クロワデュノールの勢いはとどまることを知らない。復権をかけた今季初戦の大阪杯。中団追走から徐々に進出すると、直線は逃げ込みを図る武豊×メイショウタバルのコンビをゴール手前できっちりと差し切り、３つ目のＧ１タイトルを手に入れた。レース後に楽をした分、１週前にしっかり追われて再び上昇気流に乗った。三千超えの距離はキャリア初となるが、折り合い面さえクリアできれば、春盾制覇がグッと近づいてくる。

阪神大賞典をレコードで完勝したアドマイヤテラは、ここが春の最大目標。攻めは動かないタイプでも、この中間は好時計をマークと気配は良好だ。京都は菊花賞３着の舞台でコース適性は問題なし。春盾を８度制しているレジェンドを背に、待望のＧ１奪取を狙う。

昨年覇者ヘデントールは８着に終わった京都記念からの巻き返しに燃えている。昨年Ｖ以降は順調さを欠いているが、２４年菊花賞２着も含め、現役屈指のステイヤーであることは間違いなし。体調さえ本来の状態に戻れば、史上６頭目の連覇達成は十分にあり得る。

ダイヤモンドＳで重賞初Ｖを飾ったスティンガーグラスもスタミナでは負けていない。１週前追いには新コンビのレーンが駆け付けコンタクトはバッチリだ。牝馬ながら長距離戦で頭角を現したアクアヴァーナルやホーエリートも魅力たっぷり。また、大阪杯４着のタガノデュード、国内外でＧ１実績豊富なシンエンペラーなども虎視たんたんだ。