大人の春・夏服の新調は「無印」のセールが狙い目。着回し力100点の編集部注目アイテム4選
4月とは思えないようなポカポカ陽気が連日続いています。衣替えのタイミングで、春・夏服の新調を考えている人も多いはず。
2026年4月24日現在、無印良品の公式オンラインストアでは、一部の春夏アイテムがセール価格に値下げ中。着回し力に優れた、編集部注目のウェアを紹介します。
2000円オフの洋服も
●婦人 天竺編みクルーネック半袖Ｔシャツ
サラッとした肌触りと体に馴染むコンパクトなサイズ感のTシャツは、カジュアルからキレイめまで幅広いボトムスと相性抜群。
デザインは、くすみ系カラーのボーダーをはじめとする3色展開。
価格は990円→790円。
●婦人 涼感汗じみしにくいクルーネック半袖Ｔシャツ
伸縮性とスマートなフォルムを両立した、カジュアル過ぎず上品見えする大人の半袖Tシャツ。
最大の魅力は、汗じみがしにくく、着たときにひんやりする素材感。夏の救世主的存在として、手放せなくなる予感！
価格は1490円→990円。
●婦人 二重ガーゼ ドットドビー キャミワンピース
オーガニックコットン100％、ドビー織の二重ガーゼ生地が土台のキャミワンピは、やわらかい肌あたりが特長。中に合わせるトップス次第で、ロングシーズン着回せます。
肩紐は自分の体に合ったフィット感に調整でき、ギャザー入りで身体のラインを拾いにくい点など、魅力がたっぷりです。
価格は4990円→3990円。
●婦人 和紙混ツイルシャツワンピース
和紙と綿を混ぜた生地で作り上げた、爽やかで上品な雰囲気のシャツワンピ。吸放湿性に優れているので、ムレやべたつきを軽減しサラリと着用できます。
ワンピースとしてはもちろん、ボタンを開ければ春先のアウターとしても大活躍！
価格は7990円→5990円。
なお、商品により、一部のカラー・サイズは欠品しています。気になる人は早めのチェックを。
※画像は公式サイトより。
（東京バーゲンマニア編集部）