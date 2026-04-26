女優のサンドラ・ブロック（61）は、インスタグラムを始めたことに「ワクワクしている」という。最近、参加したサンドラは、わずか数日で500万人以上のフォロワーを獲得したものの、使い方をまだ学んでいる最中だと認めている。



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ニューヨーク市で開催された「CNBC」のイベント「Changemakers 2026」でサンドラはこう語った。 「最初は自分に向いていないと思っていた。私には2人の子供がいて、『これを理解しなきゃ』と思っていた。だからソーシャルメディアは使っていたけど、ただ学びたいとか買い物をするためだけに、ひっそりと利用していた」



インスタグラムアカウントを開設する前に計画を立てたかったと語るサンドラは、ソーシャルメディアに関しては即行動なタイプではないそうだ。 「私は即興的なタイプじゃない。よく考えないとね。それが自分の発信にどう影響するか？どれほど大失敗する可能性があるのか？まあ、いずれ起こるだろうし、その時はただ流れに身を任せるつもり」



更に、スタジオを訪れた際にスタッフへ投稿のアドバイスを求めたエピソードを明かし、自身が発信すべきではないコンテンツについて、こう持論を述べた。 「（スタッフに）今の流行や、客観的な見え方を教えてほしいと頼んだわ。でも、もし私がインスタグラムを本気で楽しもうと思うなら、流行りの自撮りやメイク動画なんて絶対にやらない。たとえそれで世間から『流行を知らないバカ』だと思われたとしても、一向に構わない」



そんなサンドラは以前、ソーシャルメディア上の詐欺師による脅威についてファンに警告していた経緯がある。自身の画像が偽のキャンペーンに悪用されていたことで、この問題に対処すべく警察と連携していた際、ピープル誌への声明の中でこう述べていた。



「私の家族の安全、そして悪用されている無実の人々のことが、最大の懸念だ。今後、より詳しくコメントする機会もあると思うけど、現時点では、法執行機関がこの件に対処できるよう協力することに注力している」「私がいかなるソーシャルメディアにも参加していないことをご承知おきいただきたい。私や関係者を装ったアカウントはすべて偽アカウントで、金銭的な利益を得るため、あるいは周囲の人々を搾取するために作成されたものになる」



（BANG Media International／よろず～ニュース）