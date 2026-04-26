【付録レビュー】ジルスチュアートのポーチが上品すぎ＆ミニバッグ感覚で優秀！

2026年4月11日（土）発売の雑誌『sweet（スウィート）』5月号には、JILL by JILL STUART（ジル バイ ジルスチュアート）の「持ち手つきビッグリボンポーチ」が登場！

（写真）【JILL by JILL STUART付録】持ち手つき「ビッグリボンポーチ」

バッグインバッグとしてはもちろん、ミニバッグ感覚でも使えるマルチなポーチです。今回は、デザインや仕様、サイズ感などについて詳しくレビューします。

【JILL by JILL STUART付録】持ち手つき「ビッグリボンポーチ」徹底レビュー！

MAZZELの表紙が目印！

素材・サイズ

素材：＜表地＞ポリエステル裏PVC貼＜裏地＞ポリエステル

サイズ：（約）縦14×横20×マチ9cm

持ち手：（約）27.5cm

外も中もかわいい！大人が持ちやすい上品デザイン

フロントにビッグリボンをあしらった、目を引くデザインのポーチです。

本体はマットな質感の生地を使用している一方で、リボン部分には上品な光沢感のあるサテン調素材を採用。異素材の組み合わせがほどよいアクセントになっていて、とってもおしゃれ！

カラーはシックなブラック。ビッグリボンのデザインでも甘くなりすぎず、大人かわいい印象で持てるのがうれしいポイントです。

さらに、リボンの上部にはゴールドカラーの「JILL by JILL STUART」ロゴプリント入り。さりげなく高級感を添えてくれています。

そして注目したいのが内側のデザイン。裏地は、ブラック×ホワイトのチェリー柄です。大人ガーリーなモノトーンのチェリー柄がとにかくかわいく、開けるたびに気分が上がりそう♪

ガバッと開いて使いやすい！ポケット付きで収納力も優秀

開口部はWファスナー仕様で、大きく開いて中身が見やすいのが魅力。必要なものをさっと取り出しやすく、出し入れもスムーズです。

内側には、フロント側に2つのオープンポケット、バック側に1つのメッシュポケット付き。小物を整理しながら収納できるので、ポーチの中がごちゃつきにくいのも便利だと感じました。

サイズはかなり大きめで、550mLのペットボトルも横向きですっぽり収まるほど。見た目以上にしっかり入る、大容量サイズです。お泊まりの際のコスメポーチとして活躍してくれそうなのもうれしいポイント。

さらに、持ち手付きのため、ポーチとしてだけでなく、ミニバッグやバッグインバッグのように使えるのも魅力。誌面には、財布やコスメポーチ、スマホ、シール帳などの必需品がまるっと入ると記載されていました。

実際に筆者も必需品を入れてみたところ、想像以上の収納力にびっくり。ポケット部分に細かなものを分けて入れられるので、必要なものをすっきり整理して持ち歩けました。

バッグインバッグとして使えば、必要なものだけをまとめてさっと取り出せるので、普段使いでも重宝しそう。まさにマルチに使えるポーチです♪

＊

『sweet』5月号の付録「JILL by JILL STUART 持ち手つきビッグリボンポーチ」は、ひと目でときめくデザインと、毎日使いたくなる実用性を兼ね備えたアイテムでした。

ビッグリボンやチェリー柄の裏地など、JILL by JILL STUARTらしいかわいさがたっぷり詰まりつつ、収納力や使いやすさもしっかり優秀。

ポーチとしてはもちろん、バッグインバッグやミニバッグ感覚でも使えるので、ひとつあるとさまざまなシーンで活躍してくれそうです♪

気になった方は、コンビニや書店などでチェックしてみてくださいね。

■雑誌情報

『sweet（スウィート）』5月号

発売日：2026年4月11日（土）

価格：1,690円（税込）

付録：JILL by JILL STUART（ジル バイ ジルスチュアート）持ち手つきビッグリボンポーチ」