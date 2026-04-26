◇ナ・リーグ カブス4−12ドジャース（2026年4月25日 ロサンゼルス）

カブスの鈴木誠也外野手（31）が25日（日本時間26日）、敵地でのドジャース戦に「5番・右翼」で先発出場。第1打席で相手先発・佐々木朗希投手（24）から4号先制アーチを放つなど、今季2度目の1試合3安打を記録。ただ、チームは投壊で大敗を喫し、連勝が10で止まった。

2回1死の第1打席で相手先発・佐々木朗希に対し2ボール2ストライクからの5球目、98・5マイル（約158・5キロ）の高め直球を捉えると、打球は左中間スタンドへ一直線。豪快な4号ソロで敵地は静まった。打たれた右腕も呆然と打球の行方を見送った。

昨季の佐々木との対戦は3打数無安打1四球だったため、5打席目での初安打が本塁打となった。また、メジャーでの日本人対決での本塁打は通算14本目だった。

4回1死の第2打席は少し浮いたスプリットを狙ったものの左飛。ミスショットに悔しそうな顔を見せた。6回無死一塁の第3打席は中前打で好機を拡大し、佐々木との対戦は3打数2安打だった。

8回の第4打席は相手4番手・ハートから中前打。23日（同24日）のフィリーズ戦に続く1試合3安打で、これで直近5戦で計10安打と好調をキープしている。

また、この日は、ドジャース・大谷翔平が出塁すると、右翼を守る鈴木に向かってアイコンタクト。鈴木は笑顔で反応し、同学年の盟友との仲の良さを見せた。

鈴木の3安打に加え、打線は佐々木から3発を放ったものの投手陣が誤算。先発・レイが4回途中6失点で降板すると2番手・アサドも6失点。投壊による2桁失点で大敗し、連勝は10で止まった。