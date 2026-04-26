◆米女子プロゴルフツアー メジャー今季初戦 シェブロン選手権 第３日（２５日、テキサス州メモリアルパーク・コース＝６８１１ヤード、パー７２）

メジャー連勝を狙う山下美夢有（花王）は３６位で出て３連続を含む６バーディー、１ボギーで今大会初の６０台となる６７をマークした。４９位から出て６６と伸ばした岩井明愛（あきえ、ホンダ）と並ぶ通算５アンダーに伸ばし、１２位に浮上した。首位と１１打差。

７３の神谷そら（郵船ロジスティクス）、７２の笹生優花（アース製薬）と竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）は３アンダーの２０位に並んだ。原英莉花（ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳ ホールディングス）と勝みなみ（明治安田）はともに７２で通算２アンダーの２９位につけた。

古江彩佳（富士通）は６９をマークし、通算１アンダーの３９位。７４の馬場咲希（サントリー）と７６の吉田優利（エプソン）はイーブンパーの４４位、昨年大会覇者の西郷真央（島津製作所）は７４で２オーバーの６１位に後退した。

ネリー・コルダ（米国）が７０で通算１６アンダーと伸ばし、２位に５打差をつけてトップを独走。初日から首位をキープし、完全優勝に王手をかけた。