ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】V長崎1(PK5-6)1ガンバ大阪に敗れる J1百年構想リーグ… 【速報】V長崎1(PK5-6)1ガンバ大阪に敗れる J1百年構想リーグ戦《長崎》 【速報】V長崎1(PK5-6)1ガンバ大阪に敗れる J1百年構想リーグ戦《長崎》 2026年4月25日 20時53分 NIB長崎国際テレビニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ サッカー明治安田J1百年構想リーグ V・ファーレン長崎は25日、ホームでガンバ大阪と対戦。1-1と90分間で決着がつかずPK（5-6）で敗れた 。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【特集】チャンスを生かせ！「2026年に行くべき52か所」選出の背景や整備すべき点《長崎》 【ヴェルカ】「ファイティングイーグルス名古屋」に勝利 パブリックビューイングもお祝いムード《長崎》 長崎くんちで10年ぶりの奉納「元船町の唐人船」修繕のため根曳たちが造船所へ引き渡し《長崎》 関連情報（BiZ PAGE＋） 徳島, リハビリ, 工場, 大阪, 葬儀, 静岡, 鎌倉, ホテル, フローリング, 置床工事