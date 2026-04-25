4月25日放送の人気バラエティ番組『新しいカギ』（フジテレビ系）に9人組ガールズグループのNiziUがフルメンバーで登場することが発表された。

同日に番組の公式Instagramで公開されたロケ写真では、NiziUメンバー5人と夫婦漫才コンビのかつみ・さゆりが並ぶが、56歳となったさゆりの“異次元スタイル”が拡散され、SNS上で“主役逆転”ともいえる反響を呼んでいる。

「さゆりさんはミニスカート姿で登場し、スラリと伸びた脚線美を披露していました。遠目からでもわかるほどラインがきれいで、目を引く存在となっています。本来ならNiziUが主役のはずの並びですが、“完全に視線を持っていかれた”という反応も多いです。MIIHIさんやRIMAさん、MAKOさん、MAYAさん、AYAKAさんといったスタイルのいいメンバーの中でも、1人だけ“比率が違って見える”といった声が出るほど群を抜いていました」（スポーツ紙記者）

この写真はX上で急速に拡散され、さまざまな反応が寄せられている。

《この足の長さやばすぎてNiziUが子供に見える》

《NiziUもスタイル良いはずなのに、隣の進撃の美女のせいで遠近感バグってて草》

《さゆりさんってこんなプロモーション良かったんや、しかも50代とは思えないほど若いすげえ感動レベル》

さゆりといえば、かねてより“美脚芸人”として知られ、Instagramでもたびたび年齢を感じさせないスタイルを披露してきた。

「このほか、さゆりさんはYouTubeチャンネルでも徹底した食事管理や運動、日常のルーティンなども公開しており、そのストイックさは芸能界でも随一といわれています。体型維持のために細かな習慣を徹底し、日々の積み重ねを欠かさない姿勢が、今回の“異次元スタイル”を支えているのは間違いないでしょう。56歳という年齢を踏まえると、ここまで徹底できるのは驚異的で、一般的にはなかなか真似できないレベルです」（芸能ジャーナリスト）

『学校かくれんぼ』は同番組の人気企画のひとつ。そこにアイドルグループのNiziUの参戦がまず話題となるであろうところ、“異次元スタイル”の美脚が注目を集めてしまった。さゆりはこの路線で再ブレークといった可能性も十分にありそうだ。