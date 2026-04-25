「Travis Japan」リーダーの宮近海斗（28）が24日放送のTBS系「A−Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。プライべートでも親交の深い、事務所の先輩アイドルについて語った。

MCの笑福亭鶴瓶は宮近について「信頼できるやつや言うてたよ。俺大好きなやつで、そいつ」と事前取材した人物が絶賛していたと告白。

その人物とは「20th Century」の井ノ原快彦で、鶴瓶は「俺大好きで、仲ええねんけど、あいつは信頼できるやつって」と繰り返し「こんな先輩にこんなこと言われるって」と感心した。

宮近は「それこそずっと『特捜9』で初めてちゃんと交流できて、共演させていただいて。（自分は）本当にめちゃめちゃ後輩なので」と打ち明けた。「だからパパみたいな感じで接していて」とも話した。

なんと呼んでいるかとの質問には「僕は、プライベートで会って3時間ぐらいたつと、よしくんって呼びます。快彦さんなので」とぶっちゃけ。「現場では井ノ原さんって呼んでましたね。でプライベートでお会いするときに、井ノ原さんからよしくんに変わっていきました」と続けた。

鶴瓶は「勇気いるやろ、こんな大先輩によしくんって」と驚いたが、宮近は「でもよしくんって呼ぶと、“おお、何？”って感じで」と平然と話した。

家にも行くことがあると言われ「お邪魔しましたね」と明言。「旅行とかにも連れていっていただいたりとか」と目を細めた。

「特捜9」の撮影中も井ノ原は温かく見守ってくれていたとし「ちゃか（宮近）どうした？」「セリフがうまく言えないときは、こういうふうに言って、これを何回か繰り返すと、覚えやすくなるし、言いやすいかも」などと心配、アドバイスをくれたという。

宮近はその際「居心地のいい空間を作る方だなと思って。僕、大人になったらこういう人になりたいっていうのが井ノ原さんですね」としみじみと話した。