ブラデリスニューヨークの夏用ブラ新作登場！軽さと涼しさを叶える快適インナー

暑さが年々厳しくなる中、インナーにも“涼しさと快適さ”を求める声が増えています。そんな今注目したいのが、ブラデリスニューヨークから登場した夏用ブラの新作。軽やかな着け心地と美しいシルエットを両立した2モデルは、夏の毎日をより心地よく、そしておしゃれに彩ってくれる存在です。暑い季節でも自分らしく過ごしたい女性にぴったりのアイテムをご紹介します♪

驚くほど軽い「シアースキンブラ」

価格：12,100円（税込）



夏の不快感を軽減したい方におすすめなのが「ブラデリス シアースキンブラ」。新開発の極薄モールドカップを採用し、バストを覆う面積を最小限に抑えた設計が特徴です。

通気性の高い穴あき加工により、ムレにくく軽やかな着け心地を実現しています。

さらに、ストラップなどのパーツも軽量化されており、一般的な補整ワイヤーブラ約70gに対し約50gと約20gの軽量化を達成。まるで着けていないかのような開放感が魅力です。

デザインは刺繍糸とシフォンチュールを組み合わせた上品な仕上がりで、凹凸が少なくアウターに響きにくいのも嬉しいポイント。

カラー：ブラック／ライトベージュ（サイズ：65-75／C～F）

ナノ・ユニバース×加藤ローサ♡美脚も快適も叶う最旬パンツ

見せたくなる「Urban Style Bra」

価格：6,600円（税込）

ファッションとして楽しめる夏用ブラなら「ブラデリス Urban Style Bra26S1」。メッシュ調レースの透け感とモノトーンデザインが、洗練された印象を演出します。

モードにもカジュアルにも合わせやすく、“見せるインナー”としても活躍。

接触冷感機能付きで、汗ばむ季節もひんやり快適。さらにノンワイヤーながら、独自の「マドレーヌカップ」によって立体的なバストラインを実現します。

カップ下の5本ラインと立上げ三角パッドが、自然な丸みと美しいデコルテを演出。

カラー：ブラック／ホワイト（サイズ：S／M／L／LL）

夏を快適にする機能性の魅力

今回の新作は、ただ涼しいだけではなく“美しさ”にもこだわっているのがポイント。通気性・軽量性・接触冷感など、夏に嬉しい機能をしっかり備えながら、補整力やデザイン性も妥協していません。

インナーを主役にしたコーデがトレンドの今、見せても美しいデザインは日常のおしゃれを格上げしてくれます。暑さ対策とスタイルアップを同時に叶えたい方にぴったりのラインナップです。

夏こそインナーで差をつけて♡

暑い季節はついインナー選びを妥協しがちですが、快適さも美しさも叶えるアイテムを取り入れることで、毎日の気分がぐっと変わります。

軽やかで涼しい着け心地と洗練されたデザインを兼ね備えたブラデリスニューヨークの夏用ブラで、自分らしいスタイルを楽しんでみてはいかがでしょうか。

心地よさと自信を纏う、新しい夏をスタートしてみてください♪