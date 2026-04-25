岡山vs福岡 スタメン発表
[4.25 J1百年構想リーグ WEST第12節](JFEス)
※14:00開始
主審:山下良美
<出場メンバー>
[ファジアーノ岡山]
先発
GK 1 レナート・モーザー
DF 6 大森博
DF 18 田上大地
DF 48 立田悠悟
MF 5 小倉幸成
MF 8 江坂任
MF 27 木村太哉
MF 41 宮本英治
MF 51 白井康介
MF 88 山根永遠
FW 98 ウェリック・ポポ
控え
GK 52 濱田太郎
DF 26 本山遥
DF 43 鈴木喜丈
MF 28 松本昌也
MF 45 ブラウンノア賢信
MF 66 西川潤
FW 9 レオ・ガウショ
FW 40 河野孝汰
FW 99 ルカオ
監督
木山隆之
[アビスパ福岡]
先発
GK 41 藤田和輝
DF 15 辻岡佑真
DF 16 岡哲平
DF 37 田代雅也
MF 6 重見柾斗
MF 14 名古新太郎
MF 22 藤本一輝
MF 29 前嶋洋太
MF 33 山脇樺織
MF 34 椎橋慧也
FW 7 碓井聖生
控え
GK 99 オビ・パウエル・オビンナ
DF 5 上島拓巳
DF 45 宮大樹
DF 47 橋本悠
MF 8 奥野耕平
MF 11 見木友哉
MF 25 北島祐二
FW 27 道脇豊
FW 32 サニブラウン・ハナン
監督
塚原真也
※14:00開始
主審:山下良美
<出場メンバー>
[ファジアーノ岡山]
先発
GK 1 レナート・モーザー
DF 6 大森博
DF 18 田上大地
DF 48 立田悠悟
MF 5 小倉幸成
MF 8 江坂任
MF 27 木村太哉
MF 41 宮本英治
MF 51 白井康介
MF 88 山根永遠
FW 98 ウェリック・ポポ
控え
GK 52 濱田太郎
DF 26 本山遥
DF 43 鈴木喜丈
MF 45 ブラウンノア賢信
MF 66 西川潤
FW 9 レオ・ガウショ
FW 40 河野孝汰
FW 99 ルカオ
監督
木山隆之
[アビスパ福岡]
先発
GK 41 藤田和輝
DF 15 辻岡佑真
DF 16 岡哲平
DF 37 田代雅也
MF 6 重見柾斗
MF 14 名古新太郎
MF 22 藤本一輝
MF 29 前嶋洋太
MF 33 山脇樺織
MF 34 椎橋慧也
FW 7 碓井聖生
控え
GK 99 オビ・パウエル・オビンナ
DF 5 上島拓巳
DF 45 宮大樹
DF 47 橋本悠
MF 8 奥野耕平
MF 11 見木友哉
MF 25 北島祐二
FW 27 道脇豊
FW 32 サニブラウン・ハナン
監督
塚原真也