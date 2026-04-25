ヒューストン・ロケッツ vs ロサンゼルス・レイカーズ

日付：2026年4月25日（土）

開催地：トヨタ・センター（Houston）

最終スコア：ヒューストン・ロケッツ 108 - 112 ロサンゼルス・レイカーズ

NBAのヒューストン・ロケッツ対ロサンゼルス・レイカーズがトヨタ・センター（Houston）で行われた。

第1クォーターはロサンゼルス・レイカーズがリードし32-39で終了する。

第2クォーターはロサンゼルス・レイカーズが試合を有利に運び52-63で終了する。

第3クォーターはヒューストン・ロケッツが試合を有利に運び75-80で終了する。

第4クォーターはヒューストン・ロケッツが試合を有利に運び101-101で終了する。

オーバータイム1回目はロサンゼルス・レイカーズが試合を有利に運び108-112で終了する。

試合はロサンゼルス・レイカーズの勝利となった。

ロサンゼルス・レイカーズの八村 塁は43:48出場、22得点、2アシスト、4リバウンドとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-25 12:25:05 更新