【NBA試合速報】2026年4月25日（土） ヒューストン・ロケッツ vs ロサンゼルス・レイカーズ
ヒューストン・ロケッツ vs ロサンゼルス・レイカーズ
日付：2026年4月25日（土）
開催地：トヨタ・センター（Houston）
最終スコア：ヒューストン・ロケッツ 108 - 112 ロサンゼルス・レイカーズ
NBAのヒューストン・ロケッツ対ロサンゼルス・レイカーズがトヨタ・センター（Houston）で行われた。
第1クォーターはロサンゼルス・レイカーズがリードし32-39で終了する。
第2クォーターはロサンゼルス・レイカーズが試合を有利に運び52-63で終了する。
第3クォーターはヒューストン・ロケッツが試合を有利に運び75-80で終了する。
第4クォーターはヒューストン・ロケッツが試合を有利に運び101-101で終了する。
オーバータイム1回目はロサンゼルス・レイカーズが試合を有利に運び108-112で終了する。
試合はロサンゼルス・レイカーズの勝利となった。
ロサンゼルス・レイカーズの八村 塁は43:48出場、22得点、2アシスト、4リバウンドとなっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-04-25 12:25:05 更新