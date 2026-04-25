田中美久3rd写真集『ぜんぶ、ほんと』アナザー版発売決定！ 本編未収録のセクシーカットを先行公開♡

田中美久 大ヒット3rd写真集『ぜんぶ、ほんと』

デジタル限定アナザー版『もっと、ぜんぶ、ほんと』発売決定！

本編未収録のセクシーカットを先行公開

田中美久の3rd写真集『ぜんぶ、ほんと』のアナザー版となるデジタル写真集『もっと、ぜんぶ、ほんと』の発売が4月27日に決定。

田中美久写真集 「もっと、ぜんぶ、ほんと」表紙 © 中村和孝／集英社

本作は、2026年3月9日の「ミクの日」に発売され大ヒットを記録した最新写真集のアナザーエディション。ポルトガルのリスボンやシントラで撮影された本編から、惜しくも選出されなかったアザーカットのみで構成されたデジタル限定の一冊だ。

田中美久 © 中村和孝／集英社

本編の人気シーンだけでなく、初めてのヨーロッパを堪能する素顔も多数収録。さらに、本編未収録のセクシーな衣装3ポーズが含まれている点も大きな見どころ。彼女と一緒に旅をしているような感覚を味わえる内容だ。

田中美久 © 中村和孝／集英社

最新情報やオフショットは、写真集公式X【@mikurin3rdPB】で随時更新されている。

【プロフィール】

田中美久（たなか・みく）

2001年9月12日生まれ 熊本県出身

○2025年10月期ドラマ『良いこと悪いこと』（日本テレビ）に丸藤萌歌役で出演。2025年12月にソロシングル『mote mote♡』をリリース。『THE突破ファイル』（日本テレビ系）内の再現VTRコーナー「突破空港税関」にレギュラー出演中。

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