◆男子プロゴルフツアー 前沢杯 第２日（２４日、千葉・ＭＺ・ＧＣ＝６６５２ヤード、パー７２）

１５位から出た宮里優作（４５）＝大和ハウス工業＝が、ツアー史上初の「連続イーグル締め」で、トップと２打差の７位に浮上した。２イーグル、４バーディー、２ボギーの６６で回り、通算１１アンダー。２０１７年日本シリーズＪＴカップ（報知新聞社主催）以来の８勝目を挙げ、５年ぶりの最終戦切符をつかむ。香妻陣一朗（３１）＝国際スポーツ振興協会＝と長野泰雅（２２）＝福岡地行＝が１３アンダーで首位。女子の青木瀬令奈（３３）＝リシャール・ミル＝は連日の７１で２アンダーの７２位。今大会は予選落ちなしで争われる。

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最終９番パー４。宮里が残り１１１ヤードから５６度のウェッジを振った２打目は、イメージ通りにピンに向かった。奧に着弾し、バックスピンで戻った球はカップに消えた。パー５の８番から、ツアー史上初の連続イーグル締め。「どうしちゃったんだろう？ 全然うんともすんとも言わなかったのに急に…」。最後の２ホールでスコアを４つ伸ばし、Ｖ戦線浮上。同組の青木らとハイタッチで喜んだ。

距離のあるバーディーパットを打ち続けた。苦しいゴルフを強いられた。諦めなかったご褒美が、２つ続けてやってきた。「ラッキーだった。なんとか明日につながった」。第１ラウンドで日本の男子ツアー出場の女子で初めてアンダーパーを記録した青木は、この日も７１で回りきった。「風が強かったし、今日は難しかったと思う。連日アンダーパーは本当にすごい」。大きな刺激を受けている。

劇的な大まくりで、週末の頂上決戦に滑り込んだ。「優勝はもちろん目標だし、複数回勝って日本シリーズに行きたい。しばらく出ていないから」。シーズン最終戦のメジャー、日本シリーズＪＴカップは１３、１７年と２度制した思い入れの強い大会だ。最後の出場は２位だった２１年。５年ぶりのカムバックが、今季のモチベーションの一つになっている。

同じ４５歳のジャスティン・ローズ（英国）が４月のマスターズで２年続けて優勝争いに加わった。「あそこまで頑張っている選手がいる。年齢のことは言っていられない」と前を向く。「飛距離を求めなくなったら、もう終わりだぞ」。昨年１２月に７８歳で死去した尾崎将司さんの教えが、宮里の心で今も生きている。「追い求めながらトレーニングもしていきたい。ジャンボイズムが僕らにもあるから」。向上心は尽きない。（高木 恵）

◆宮里と日本シリーズＪＴカップ 初出場の２００７年から計９度出場。１３年は首位で出た最終日に最終１８番で右ラフから急傾斜のグリーンへ劇的なチップインパーを決め、ツアー参戦１１年目で悲願の初優勝。妹・宮里藍ら家族が見守る中、膝を落として泣き崩れた。１７年は首位で出た最終日に６２をマークし、後続に６打差の圧勝で大会２勝目。病床を抜け出して会場に駆けつけたコーチの父・優さんにウィニングボールを贈った。ツアー史上２人目の最終戦逆転で、同初となる選手会長の賞金王に輝いた。

◆２連続イーグルはツアー３年ぶり ２ホール連続イーグルは２０２３年プレーヤーズチャンピオンシップ・サトウ食品（第３ラウンド６、７番）でのハン・リー以来３年ぶり１２例目（１１人目）。上がり２ホールでの達成は史上初。（いずれも１９９９年の日本ゴルフツアー機構発足後）

◆宮里 優作（みやざと・ゆうさく）１９８０年６月１９日、沖縄・東村生まれ。４５歳。父・優さんの影響で３歳からゴルフを始める。大阪桐蔭高、東北福祉大時代にアマ５５冠。０２年１２月にプロ転向。１３年日本シリーズＪＴカップで初優勝。選手会長を務めた１７年に同大会を含む４勝で初賞金王。通算７勝。１７０センチ、７０キロ。家族は妻と１男１女。