タレントの長嶋一茂が２４日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜・午後６時５０分）に出演。人付き合いが苦手なことを明かす一幕があった。

この日の番組の最後に進行役の「サバンナ」高橋茂雄に「皆さん。人付き合いというのは得意な方ですか？」と聞かれ「僕は本当は実は人見知り。人付き合いは全然ダメです」と答えた一茂。

高橋やスタジオの観覧客が「え〜！？」と驚くと「そう思うでしょ。俺、本当にダメなんです。初対面の人がいる所には行かないです、絶対に」と返答。

ここで共演の高嶋ちさ子が「確かに。ちょっと不愉快な顔するよね、初対面の人がいると」と、うなづくと「知らない人と話をするのがダメなんです」と一茂。

高嶋に「人間、小っちゃいんだよ」と言われ、ガックリ。「ごめんなさい。心の声がすごく大きくなっちゃって」と謝罪する高嶋に対して、「心の声じゃないんです。いいです、いいです」とポツリ。

高嶋に「でも、銀座に行って、知らない新しいお姉ちゃんがいたら、どうなるの？ 急に静かになるの？」と聞かれると「女性は別です。男性だけダメです」と即答。

「おじさん、嫌いだよね？」と言われると「大嫌い！」と断言。「俺、基本的におじさんとか嫌いだし、やっぱり女性が好きなの、俺は」と言い切ると、「とにかく人付き合いが嫌なの、俺は。なんでかって言うと、ちさ子ちゃんみたいに人付き合いをして、悪口言って発散できるってのは実は健全なんです。こういうこと言って、今、ご覧になってる淑女の皆さんからおしかりを受けるかも知れないけど、女性は悪口言ってる時って元気になるの」と口に。

「誰とは言わないですけど、僕の一番近くにいる人、僕の全然知らない人の悪口を聞いていると、どんどんママがね…。ママじゃないけど、どんどんね、目もキラキラしてくるし、肌もツルツルになってくるんですよ」と勢い余って自身の妻について“失言”の一茂。

「やっぱり女性ってね。人の悪口を言ってる時にいいものが出てますよ」と言い切って、高嶋に「出てる、出てる」と同調されると「だから、僕はいいことだと思ってるの。ちさ子ちゃんが今、悪口を言っていて、普通は倫理観とか道徳観とか、マナーとかエチケットとかあるのが日本の土壌なんだけど、そんなの全然思ってなくて。僕はどんどん悪口を言えばいいと思ってる。悪口を言ってる人って殴り合いとかしないじゃん。それでいいんですよ」と力説。高嶋も「基本、悪口って陰で言うからね」と深くうなづいていた。