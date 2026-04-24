『とんがり帽子のアトリエ』第4話「カルンでの出会い」あらすじ＆先行カット公開！
毎週月曜TOKYO MXほかにて放送・配信中のTVアニメ『とんがり帽子のアトリエ』、第4話の先行カットとあらすじが公開された。
『とんがり帽子のアトリエ』、原作は白浜鴎（しらはま かもめ）が手掛ける、講談社『モーニング・ツー』にて大好評連載中の王道魔法ファンタジー作品。2016年に連載をスタートし、現在コミックスが第15巻まで発売中（国内）。全世界でのコミックス累計発行部数は750万部を突破しており、フランスやスペイン、韓国そのほか各国で漫画賞を受賞しているほか、2020年には米国アイズナー賞『最優秀アジア作品賞』を受賞。世界中から注目を浴びている大人気作。
TVアニメは2026年4月6日（月）23時からTOKYO MXほかにて放送・全世界一斉配信が決定。Netflix、ABEMA、クランチロールでは第1話＆第2話の同時配信と以降話数の1週間先行配信も決定した。
アニメーション制作は、TVアニメ『ゾン100〜ゾンビになるまでにしたい100のこと〜』・TVアニメ『サマータイムレンダ』など数々の人気作品を手掛けるBUG FILMSが担当する。
4月27日（月）より放送となる第4話「カルンでの出会い」より先行場面カットが公開された。
＜第4話 「カルンでの出会い」あらすじ＞
晴れて正式な弟子となったココに彼女専用の魔材を与えるため、キーフリーはココや弟子たちを連れて魔法使いの街・カルンにある魔材屋「星の剣（ほしのつるぎ）」へ買い物に出かける。しかしその最中、幼い頃に出会った謎の ”つばあり帽の魔法使い” の姿を見かけたココは、咄嗟に店を飛び出し走り出すが……。
＞＞＞第4話先行カットをすべてチェック！（写真16点）
（C）白浜鴎／講談社／「とんがり帽子のアトリエ」製作委員会
『とんがり帽子のアトリエ』、原作は白浜鴎（しらはま かもめ）が手掛ける、講談社『モーニング・ツー』にて大好評連載中の王道魔法ファンタジー作品。2016年に連載をスタートし、現在コミックスが第15巻まで発売中（国内）。全世界でのコミックス累計発行部数は750万部を突破しており、フランスやスペイン、韓国そのほか各国で漫画賞を受賞しているほか、2020年には米国アイズナー賞『最優秀アジア作品賞』を受賞。世界中から注目を浴びている大人気作。
TVアニメは2026年4月6日（月）23時からTOKYO MXほかにて放送・全世界一斉配信が決定。Netflix、ABEMA、クランチロールでは第1話＆第2話の同時配信と以降話数の1週間先行配信も決定した。
アニメーション制作は、TVアニメ『ゾン100〜ゾンビになるまでにしたい100のこと〜』・TVアニメ『サマータイムレンダ』など数々の人気作品を手掛けるBUG FILMSが担当する。
＜第4話 「カルンでの出会い」あらすじ＞
晴れて正式な弟子となったココに彼女専用の魔材を与えるため、キーフリーはココや弟子たちを連れて魔法使いの街・カルンにある魔材屋「星の剣（ほしのつるぎ）」へ買い物に出かける。しかしその最中、幼い頃に出会った謎の ”つばあり帽の魔法使い” の姿を見かけたココは、咄嗟に店を飛び出し走り出すが……。
＞＞＞第4話先行カットをすべてチェック！（写真16点）
（C）白浜鴎／講談社／「とんがり帽子のアトリエ」製作委員会
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