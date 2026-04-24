「冷やす」と「飲む」を一緒に！凍結ペットボトルで体幹を冷やし「飲める」冷却ポーチが登場
イデアは、凍結したペットボトルで体幹を冷やすことができ、溶けた後はそのまま水分補給ができる「体幹冷却ポーチ」を開発した。5月よりクラウドファンディング「Makuake」にて先行販売を予定している。
体幹冷却ポーチ
同商品は、猛暑による熱中症リスクが高まる中、「冷やす」と「飲む」を一つに統合した「飲める冷却」という新発想の製品。建設現場や配送業務、スポーツ、日常の外出など、過酷な暑さの中での活動を支えるアイテムとして発売する。斜め掛けで体幹に密着させる設計で、特許および実用新案を出願済み。
斜め掛けで体幹に密着させる設計
断熱性能に優れたエアロゲル素材を採用しており、500mlの凍結ペットボトルを使用することで約6〜9時間の長時間冷却を実現する。コンビニなどで購入できるペットボトルをそのまま利用できるため、専用の保冷剤が不要。冷却に使用した飲み物は、溶けた後にそのまま飲用できる。
建設現場や屋外作業、配送・配達業務、スポーツ(部活動・屋外競技)などあらゆる生活シーンを網羅
体幹冷却ポーチ
同商品は、猛暑による熱中症リスクが高まる中、「冷やす」と「飲む」を一つに統合した「飲める冷却」という新発想の製品。建設現場や配送業務、スポーツ、日常の外出など、過酷な暑さの中での活動を支えるアイテムとして発売する。斜め掛けで体幹に密着させる設計で、特許および実用新案を出願済み。
断熱性能に優れたエアロゲル素材を採用しており、500mlの凍結ペットボトルを使用することで約6〜9時間の長時間冷却を実現する。コンビニなどで購入できるペットボトルをそのまま利用できるため、専用の保冷剤が不要。冷却に使用した飲み物は、溶けた後にそのまま飲用できる。
建設現場や屋外作業、配送・配達業務、スポーツ(部活動・屋外競技)などあらゆる生活シーンを網羅