

フラワーパーク浦島 2024年4月

2026年もゴールデンウィークが始まります。真っ白に輝くマーガレットと瀬戸内海を一望できる場所で心を癒やしに行きませんか。

あたり一面マーガレットで埋め尽くされていて、瀬戸内海とマーガレットを一緒に楽しめるスポットが香川県・三豊市にある「フラワーパーク浦島」です。

約8000株のマーガレットが1㏊に渡って咲き誇りまるで絵画のような美しさです。

元々農地だったこの場所を三豊市の花であるマーガレットをたくさんの人に楽しんでもらおうと近所の人々がボランティアで花を育てています。

マーガレット開花期間の4/24～5/15は、混雑を緩和するため、運営協力金（現金払い）が必要です。マイカーの場合、平日 1台1500円、 土日祝 1台2000円。2輪車の場合1台500円、 徒歩の場合1人500円が必要です。料金には、入園料と1台に付きマーガレット1束の花摘み体験代金が含まれています。

花摘み体験は1人別途300円が必要です。公園の維持管理に協力を呼び掛けています。尚、予約なしで入場でき、当日入園受付で料金を受け付けます。